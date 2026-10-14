梵蒂岡：教宗確診肺癌已切除右肺下葉　手術成功未出現併發症

梵蒂岡10月13日表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）於當日入院接受肺結節切除手術，術中證實教宗患有肺癌，並切除了右肺下葉。手術非常成功，沒有出現併發症。梵蒂岡透過醫療公告稱，71歲的教宗此前被懷疑患有肺癌，手術期間進行的組織檢測證實了醫生的懷疑。



2026年10月13日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達羅馬傑梅利醫院（Gemelli hospital）時與醫生握手，準備接受肺結節切除手術。（Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS）

71歲的良十四世在羅馬傑梅利醫院（Gemelli hospital）接受手術。據梵蒂岡先前表示，手術由醫院首席胸腔外科醫生主刀。

梵蒂岡於當晚先發布簡短聲明稱，「手術在預期的時間範圍內，按計劃順利完成。」梵蒂岡其後再發布主刀醫生的醫療公告，確認教宗患有肺癌，並切除了右肺下葉。

聲明指出，術前檢查已初步懷疑教宗患有此病，手術證實了診斷結果。良十四世在手術室待了大約3個小時，手術本身持續了約90分鐘。

這是教宗就任17個月以來，首次因重大健康問題而入院治療。梵蒂岡表示，教宗預計在醫院休養一周左右，其所有公開活動都已取消，直至10月20日。

2026年10月13日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達羅馬傑梅利醫院（Gemelli hospital），準備接受肺結節切除手術。（Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS）

良十四世於11日表示，這處腫塊是一個小結節，是在最近一次體檢中發現，屬於發現得早，目前情況良好。

路透社此前引述美國胸腔學會（American Thoracic Society，ATS）表示，總體而言，肺結節出現癌變的機率不到5%，但風險會隨著年齡、結節大小，以及吸煙等其他因素而增加。