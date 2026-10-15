一日內兩艘新加坡貨船被擊沒　霍爾木茲航運風險燒往亞洲

新加坡海事官員星期三（10月14日）證實，過去24小時內，兩艘商船在霍爾木茲海峽附近遭彈體擊中後沉沒。隨着近10天來這個關鍵水道的襲擊事件劇增，全球能源與航運安全再度引發高度擔憂。



本次擊沉的兩艘船隻分別為新加坡註冊集裝箱船GFS PRIDE，以及掛安地卡及巴布達國旗的散貨船Cape Dao。前者駛經海峽時受損起火沉沒，21名船員安全撤離。後者9月23日遭襲受損數周後於海峽附近沉沒，造成一名船員死亡。

據國際海事組織（IMO）資料，這是自今年2月28日美伊衝突爆發以來，該水域沉沒的第二和第三艘船隻。

2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾在一塊反美廣告牌前揮動伊朗國旗，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

單日六船遭襲創開戰以來新高

海事安全資料顯示，自本周以來，霍爾木茲海峽及附近海域已有至少10艘商船遭襲，頻次創下開戰以來最高紀錄。其中10月11日單日多達六艘被擊中，13日又有四艘遭襲。近期襲擊已造成兩名海員失蹤，衝突爆發至今累計導致約24名海員死亡。

今年3月起，伊朗為報復美以打擊，開始襲擊未經其許可通行的商船。10月至今已發生23宗襲船事件，月均頻次幾乎翻倍。

海事分析師指出，10月初波斯灣地區的石油出口流量曾一度恢復至戰前80%的水準，這促使德黑蘭提高襲擊頻率，意在打斷能源航運復蘇並向全球市場施壓。此外，美國承諾近期不發起新打擊，也被伊朗視為可在低即時軍事風險下加大壓力的視窗期。

本文獲《聯合早報》授權轉載

