英媒：美國考慮解凍部分俄羅斯資產以促和談　歐洲盟友表示震驚

英媒10月14日引述知情人士報道，美國已向歐洲國家提議解凍俄烏戰爭爆發後被凍結的部分俄羅斯主權資產，並將這些資產轉移至一個由華盛頓監管的機構，以此尋求重啟和平談判。不過，這一方案遭到了歐洲代表的拒絕，此事還令歐洲各國政府及基輔當局感到震驚。



報道指，上述方案是由美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）提出。

至於這些資產將如何解凍以及資金將如何使用，目前仍在商討之中。這一想法是在上周於邁阿密舉行的一次討論中提出的，參與者包括威特科夫、庫什納，以及來自烏克蘭、法國、德國、英國、歐盟和北約的官員。

是次會議的參與者包括來自烏克蘭、法國、德國、英國、歐盟和北約的官員。圖為6月歐盟領導人在布魯塞爾舉行會議。（路透社）

報道又指，此事不但令歐洲各國政府及基輔感到震驚，還引發了外界對美國意圖的質疑，也凸顯了美國在促使結束俄烏戰爭這一問題上，採取了與以往截然不同的立場。