停不下來的俄烏能源停火：棋手不想玩了，棋子反而陷進去了

美國總統特朗普（Donald Trump）非常希望促成俄烏衝突停火，他最新一次努力是日前美俄達成柴油協議以及宣佈俄烏能源停火。但是和特朗普的一腔熱情形成極致反差的是俄烏歐三方都不願意停下來。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開表態，烏克蘭支持切實可行、能夠保護平民生命與基礎設施的降級舉措。這種口頭上原則上「有條件接受」，實際上是對「美俄交易」與美方施壓極度不滿。

烏方反駁了美方關於「烏軍襲擊造成美國高油價」的言論，指出全球能源波動受霍爾木茲海峽等地緣博弈影響更大，認為白宮是在犧牲烏克蘭的防禦權益來服務美國本土選舉政治。停火宣示發布後，烏克蘭前線基礎設施並未迎來喘息。澤連斯基及烏克蘭官員公開指責，在特朗普發文之後，俄軍仍持續對基輔、哈爾科夫及烏西部等地的發電廠、供水設施與電網發動無人機和導彈打擊。

2026年10月1日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交媒體上釋出國產FP-7導彈首次在實戰中發射的畫面，並宣稱將推動量產。（X@ZelenskyyUa）

烏克蘭既不能公開違抗美國推動停火的政治意願，又絕不接受單方面束縛自身手腳、任由本國電網受損的城下之盟。戰場上迅速指控俄方「違約與欺騙」為重返戰場做足了準備。

歐洲對特朗普單方面宣佈的俄烏「能源停火」及其附帶的美俄柴油交易，整體持「高度懷疑其履約可能、強烈反對鬆綁對俄制裁、堅定維持對烏防務承諾」的批判與警惕態度。

在10月12日盧森堡舉行的歐盟外長會議上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）公開表示，目前「完全沒有看到俄羅斯會遵守該停火協議的任何跡象」。歐盟委員會主席馮德萊恩在與澤連斯基通話後指出，在特朗普社交媒體發文之後，俄軍針對哈爾科夫、基輔等地的電網空襲依舊未停，停火在缺乏監督機制下形同虛設。

2026年9月6日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）。（Reuters）

歐盟外長在盧森堡舉行會議，批准了迄今規模最大的對俄制裁方案，目標涵蓋1000多個與俄軍工綜合體有關的實體。卡拉斯在社交平台X上發文稱，這是「自俄羅斯發動戰爭以來，我們對制裁名單規模最大的一次擴充……其中超過一半的對象與彈道導彈生產鏈有關」。

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）將對俄新一輪措施形容為對普京發動俄烏戰爭所實施的「前所未有的制裁打擊」：「我們正在讓普京更難以繼續其違反國際法的侵略戰爭，也讓他通過殘酷的轟炸行動，試圖拖垮烏克蘭平民的冷酷企圖更難得逞。」

歐洲盟友認為美俄柴油協議直接破壞了自戰爭爆發以來美歐建立的跨大西洋制裁同盟。法、英等歐洲主要國家重申，即便華盛頓因國內政治周期出現政策搖擺或威脅削弱武器採購機制，歐洲仍將通過提供戰機、防空攔截設備與財政援助，全力維持對烏克蘭長期防禦能力的託底。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行通話後，俄羅斯已同意立即向美國和全球市場供應超過30萬噸柴油。（Truthsocial@realDonaldTrump）

按照常理，能源停火是俄羅斯想要的結果，有利於俄羅斯。但是俄羅斯對特朗普宣佈的俄烏「能源停火」卻並未照單全收。

在特朗普單方面宣佈停火「即刻生效」後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）並未確認已達成任何正式停火協議。在被問及此事時保持距離，他僅表示「俄美之間的接觸仍在繼續，一旦有確切進展會對外通報」。他明確強調，美俄達成的數百萬噸柴油供應協議純屬能源貿易安排，與俄羅斯在烏克蘭衝突中的立場「沒有直接關聯」。

在特朗普發文之後，俄軍並未暫停對烏克蘭能源命脈的空襲。哈爾科夫、基輔及尼古拉耶夫等地的發電廠、變電站和物流中心隨即遭到俄軍無人機與導彈打擊，造成基礎設施受損與人員傷亡。

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）（REUTERS）

烏克蘭將打擊俄本土煉油廠視為切斷莫斯科戰爭經費、迫使其坐到談判桌上的關鍵籌碼。而在即將進入冬季的關口，破壞烏克蘭的電力與供暖系統是俄軍削弱烏後方抵抗意志與軍工保障的關鍵戰術手段。在缺乏正式文本與違約懲罰機制的情況下，俄軍並未放棄這一戰場施壓工具。

莫斯科既沒有動力去簽署一份束縛自身手腳的正式停火協議，也不排斥利用特朗普急於達成「政績」的心理，在不承諾全面停火的前提下，最大化獲取經濟利益並坐看西方陣營內部的裂痕擴大。

2026年10月10日，美國田納西州，總統特朗普（Donald Trump）在一個競選集會上發表講話並舉起雙拳。（Reuters）

除了特朗普在中期選舉政治周期之下，希望俄烏達成能源停火以降低油價，俄羅斯、烏克蘭、歐洲各方都在認真打仗。

如果不是美國主導的北約戰略圍剿俄羅斯根本不會有俄烏戰爭，如果不是美國支持烏克蘭打代理人戰爭，根本不會有戰爭持續四年多還不結束。美國在這場歐洲地緣戰爭中充當了始作俑者的角色。

如今的情況是，當戰爭真正的始作俑者利益受損想要停下來喘息時，其他被動捲入戰爭的棋子們尤其是烏克蘭歐洲各國卻深陷其中無法自拔。