濟州女遭前男友拖上車斬死！生前4度報警獲發個人警報器仍遇害

韓國濟州島12日發生情殺命案，一名40多歲女子過去曾4度舉報遭前男友跟蹤及施暴，警方也提供智能手錶、個人警報器加強保護，未料她仍遭對方持刀殺害，智能手錶也疑似遭強行扯下，未能發揮求救功能。另據警方表示，嫌犯遭逮捕前曾喝下農藥，事後更抱怨拘留期間身體出現不適。



前男友強拖上車持刀攻擊 女子送醫不治

根據《首爾新聞》、《韓聯社》報道，60多歲男子A涉嫌於12日凌晨1時38分左右，在濟州市延洞一家飯店附近，強行將40多歲前女友B拖上車，並持刀多次刺傷她。女子經警方送醫後，仍因傷勢過重不治。男子犯案後逃逸，警方於當天凌晨5時8分左右，在濟州市建日洞將他逮捕。

一名40多歲女子曾4度舉報遭前男友跟蹤及施暴，在警方施加防護措施的情況下，未料她仍遭對方持刀殺害。（Unsplash@Markus Spiske）

4度報案未能阻止悲劇 智能手錶疑遭扯下

調查發現，女子自去年10月起，曾4度舉報遭男子跟蹤及施暴，包括2次跟蹤騷擾、1次性暴力及1次約會暴力。警方將女子列為B級風險對象，每兩個月進行一次監測，並於上月16日提供緊急智慧手錶、22日再配發個人警報器。不過，案發後警方在女子住處一樓入口附近發現智能手錶，腕帶已遭扯斷，懷疑是男子強行取下。至於男子是否明知手錶具有緊急通報功能，仍故意將其扯下，仍待警方進一步調查。

案發後警方在女子住處一樓入口附近發現智慧手錶，腕帶已遭扯斷，懷疑是男子強行取下。（示意圖，Unsplash@Lloyd Dirks）

嫌犯稱遭逮前喝農藥 抱怨拘留期間健康出問題

據濟州西警察署14日消息，嫌犯A供稱，遭警方逮捕前曾喝下車內農藥，並抱怨拘留期間身體出現不適。警方指出，女子過去報案時，因不願追究男子刑責，部分案件未能繼續偵辦，警方也因證據不足、陳述有限，未能採取限制令等強制措施。至於犯案動機，男子疑因女子拒絕與他見面處理金錢問題，並舉報跟蹤騷擾而心生怨恨。警方正調查他是否事先購買凶器、預謀犯案，並透過數位鑑識及監視器畫面釐清案情。

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