澤連斯基拒特朗普施壓　烏軍將復轟俄煉油廠

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在接受10月15日刊出的英媒訪問時表示，烏克蘭將恢復打擊俄羅斯油庫，並同時對美國退出情報供應和星鏈（Starlink）網絡服務受限感到「危險」。



澤連斯基表示曾應美方的意願，停止針對俄羅斯煉油設施的行動為期3天，但莫斯科當局則繼續攻擊烏克蘭平民和能源基礎設施，單在上星期已有100名平民喪生。即使烏克蘭已暫停攻擊，其軍隊卻失去來自美國針對來襲導彈的有關訊息，同時星鏈（Starlink）通訊服務被大幅限速，又影響烏軍的前線作戰行動，及對俄軍目標的遠程打擊。

澤連斯基指，儘管美方向烏克蘭聲稱星鏈服務減慢是技術故障所致，但烏方曾被美軍官員告知，若烏克蘭未有停止攻擊能源設施，美方將會封鎖雙方的情報供應。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）早前於YouTube節目「未經審查的皮雅斯摩根」（Piers Morgan Uncensored）受訪時表示，感到被美國總統特朗普（Donald Trump）出賣。（X@PiersUncensored）

被問到即使俄羅斯持續發動襲擊，烏克蘭是否仍願為修補對美關係而停止打擊俄國目標時，澤連斯基則表示只有在獲得美國製造更多「愛國者」攔截導彈的情況下，才會同意這項「最低」要求，並指停止針對能源設施的打擊，恐怕只會促使美國和俄羅斯達成更多協議，進而可能為普京的戰爭機器提供更多資金。

但他坦言若果沒有美國的加入，作戰將「非常困難」，而在未來歐洲各國都會進行大選，親俄政黨有機會掌權，對烏克蘭而言會「較多挑戰」，他承認如果歐洲能真正團結起來，他們或會變得更強大。

針對特朗普（Donald Trump）週末要求他辭職的言論，澤連斯基回應：「這是美國人不喜歡的『修辭』，只會讓普京（Vladimir Putin）從中得益。更重要的是，普京從來未感受到任何壓力。」他對美方中斷情報供應與「星鏈」服務中斷上，表示會找到出路，但最好還是別讓普京「獲得新生」，也別讓他重燃戰鬥意志。