馬斯克網上演講「4歲女兒亂入」吐舌萌翻全場　網歎長相極似生母

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前出席網上活動時，發生一段溫馨的小插曲。他在透過視像發表演說期間，4歲的女兒突然無預警闖入鏡頭，父女倆的親密互動瞬間成為全場焦點，也為這場科技活動增添不少溫馨氣氛。



4歲愛女闖入視像 萌翻現場兩千名支持者

現年55歲的馬斯克於10日在美國德州奧斯汀的特斯拉全球總部，透過視訊參加「X Takeover」線上活動。當時他正專注與現場觀眾討論Roadster跑車的最新研發進度，不料4歲的女兒阿祖爾（Azure）突然跑進房間，讓他不得不暫時中斷談話。

現年55歲的馬斯克於10日在美國德州奧斯汀的特斯拉全球總部，透過視訊參加「X Takeover」線上活動。（X@Dogetothemoon）

馬斯克4歲愛女突然闖入視訊：

馬斯克轉頭看向女兒後，便向觀眾笑稱：「嘿，各位，我想我得先下線了。」隨後阿祖爾好奇地湊近鏡頭，立刻引發現場爆發熱烈歡呼。馬斯克親切地向女兒介紹螢幕另一端都是特斯拉的支持者，並溫柔地對她說：「那裏大概有2,000人喔，所以真的有很多人。」

面對父親的介紹，阿祖爾發出稚嫩的聲音回應，還俏皮地吐舌頭，逗得全場大笑。馬斯克隨後表示：「我得去陪孩子們了，期待下次再見。」就在準備關閉視訊之際，阿祖爾又湊近鏡頭做鬼臉，天真爛漫的模樣融化了廣大網友，不少人也指其長相與母親極為神似。

齊利斯（Shivon Zilis）也是OpenAI的前董事。（shield.ai）

證實與齊利斯分手 雙方將共同撫養4名子女

這段父女互動的溫馨畫面，發生在她與孩子的母親——現年40歲的Neuralink高層希馮齊利斯（Shivon Zilis）宣布分手的8天後。齊利斯於2日在社群平台X（前身為Twitter）發文證實兩人情逝，並感性表示：「要在短短1週內，毫無預警地從深愛一個人變成放手，真的很難，但人生有時就是如此。」

儘管感情告吹，齊利斯仍感謝馬斯克帶給她4個孩子，並表達希望未來雙方能維持良好互動、成為好友，共同承擔撫養子女的責任。

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四處開枝散葉 馬斯克已知育有14名子女

馬斯克豐富的感情生活與龐大的家族成員始終是外界關注的焦點。目前已知他與4名不同女性共育有14名子女：與前妻賈斯汀威爾森（Justine Wilson）育有6名子女（其中長子不幸於出生後10週夭折）；與前伴侶、歌手格萊姆斯（Grimes）育有3名子女；與齊利斯育有4名子女，包含2021年誕生的龍鳳胎斯特萊德（Strider）與阿祖爾，以及後續出生的女兒阿卡迪亞（Arcadia）與兒子塞爾登（Seldon Lycurgus）。右派社群媒體網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）也聲稱與馬斯克育有一子。

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