馬斯克第13孩美女網紅生母拒3億封口費：孩子尊嚴不是商品

全球首富馬斯克（Elon Musk）情史豐富，近日再爆私生活爭議。美國保守派網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）接受外媒專訪時透露，馬斯克曾向她提出生子要求，並在產後開出價值逾新台幣12.9億元（約3億港元）的保密協議要求簽字。然而她最終拒絕妥協，並公開兩人交往內幕，對此馬斯克則發文嚴正否認。



搭私人飛機首度會面 網紅透露奇特同床經歷

現年28歲的聖克萊爾近日接受《紐約時報》專訪，回憶2023年與馬斯克相識的過程。當時她是一名即將滿24歲的單親媽媽，任職於保守派諷刺新聞網站《巴比倫蜜蜂》（The Babylon Bee），並常在社群平台上發表支持美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的言論。馬斯克主動追蹤其推特帳號並傳私訊搭訕，兩人因而建立聯繫。

美國保守派網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）（Reuters）

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聖克萊爾表示，某次馬斯克接受媒體訪問時突邀她前往羅德島州普羅維登斯，她在不到一小時內即搭上馬斯克的私人飛機。當晚兩人同住一間飯店房間，聖克萊爾透露馬斯克當時是聽着有關元世祖忽必烈的播客入睡，直言整個過程「非常不真實」。

度假獲邀生子 馬斯克稱「時間是唯一有限資源」

聖克萊爾形容兩人關係相當親密，幾乎每天聯絡。直到2024年1月，兩人前往加勒比海聖巴泰勒米島度假時，馬斯克突向她提議生孩子，並稱：

妳應該生10個孩子！我們來生一個吧，我唯一有限的資源就是時間。

聖克萊爾坦言，考慮到自身有生育規劃且對方財力雄厚，當時認為孩子的未來能獲得保障便答應。

然而懷孕期間，聖克萊爾目睹馬斯克與歌手前女友格萊姆斯（Grimes）陷入孩子監護權官司，開始對自身處境感到不安。

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產後收到3億封口條款 網紅拒簽：孩子尊嚴非商品

聖克萊爾透露，生產後約兩個月，馬斯克的財務經理透過加密通訊軟件傳來一份保密協議。條款載明將一次性支付1,500萬美元（約1.2億港元），並於未來21年內每月支付10萬美元（約78萬港元），總金額高達4,020萬美元（約3億港元）。

保守派網紅兼作家、擁有逾100萬粉絲的Ashley St. Clair稱在5個月前誕下嬰孩，孩子父親是馬斯克。（X@Ashley St. Clair）

然而，該協議要求她終身不得公開馬斯克及兩人關係，限制甚至涵蓋其繼承人；她雖能告知兩人所生的孩子親生父親身分，卻被禁止向她與前夫所生的另一個孩子透露。

聖克萊爾最終選擇拒絕簽署，並強調：

我孩子的尊嚴不是商品。

她表示將在金獎導演吉布尼（Alex Gibney）執導的紀錄片《馬斯克》（Musk）中公開發聲，並直言大眾過度信任有錢人，但「財富並不等於道德」。

馬斯克發文反駁 澄清「僅見面幾次非女友」

針對聖克萊爾的控訴，馬斯克先前已公開否認，強調自己從未開出高達4,000萬美元（約新台幣12.9億元）的封口費，並反控對方說謊。馬斯克隨後也在社交平台 X（前身為 Twitter）發文澄清：「聖克萊爾不是我的女朋友，我們只見過幾次面。」雙方說法大相逕庭，也讓這一名人私生活風波持續延燒。

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