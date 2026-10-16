特朗普抨擊澤連斯基「不好相處」　斥烏克蘭襲俄羅斯煉油廠可恥

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月15日稱，烏克蘭恢復襲擊俄羅斯煉油廠是可恥行為，並指烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）比俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）更難打交道。



特朗普周四（15日）接受美國新聞頻道Newsmax訪問時稱，烏方襲擊推高全球能源價格，戰爭應盡快結束，特朗普稱澤連斯基「對（美國）來說不是一個好相處的人」，並指責他不想結束戰爭。

特朗普連日向澤連斯基施壓，上周六指對方一直不想達成協議，又稱俄羅斯兵員充足，若兩年前展開談判，本可爭取更有利條件。他並讚揚普京在柴油協議後向全球市場低價增供燃料，惟克里姆林宮官員稱，普京已表明俄方戰爭目標不變，談判何時恢復由莫斯科決定。

2026年10月14日，烏克蘭基輔，消防員在俄羅斯導彈襲擊中受損的公寓大樓現場進行救援工作。（Reuters）

澤連斯基周四在布魯塞爾出席歐盟峰會場邊活動，會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte），尋求歐洲盟友支持，誓言繼續打擊俄羅斯煉油廠；他促請華府就情報共享出現缺口誠實交代，重申烏克蘭感到被出賣，並表示自停火協議宣布以來已暫停對俄羅斯煉油廠的襲擊，但莫斯科仍在繼續攻擊烏克蘭電網。