烏克蘭狠批遭美國出賣　澤連斯基無路可退　向特朗普終極「攤牌」

世間所有豪賭，往往始於無路可退，終於身不由己。



感覺澤連斯基（Volodymyr Zelensky）徹底豁出去了，既然被特朗普（Donald Trump，又譯川普）背後一刀，既然美國總統想換掉他，那他索性不裝了，對着幹。

最近，三件事。一件比一件狠。

第一件事，重啟襲擊俄煉油廠。

10月15日，在接受《金融時報》採訪時，澤連斯基話說得乾淨利落：「打擊煉油廠的禁令已經解除。這事已經結束了。」

圖為2024年6月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國視察協助培訓烏克蘭士兵的軍事訓練區，了解訓練烏克蘭士兵使用愛國者導彈系統的情況。（Reuters）

當天凌晨，烏克蘭無人機和「火烈鳥」（Flamingo）導彈撲向梁贊州（Ryazan Oblast）煉油廠。俄方說攔截了69架無人機和4枚導彈，但煉油廠還是著了火，距莫斯科約300公里，火光沖天。

這是公開叫板特朗普啊！

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

因為按照特朗普的邏輯，烏克蘭襲擊俄煉油廠，導致全球油價大漲，這嚴重影響美國中期選舉，所以，他施壓烏克蘭不要再襲擊，甚至斷供了烏克蘭情報。

但澤連斯基以「受夠了」為由，重新開始襲擊。

第二件事，痛批特朗普老糊塗。

談到特朗普和普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的關係，澤連斯基也沒了以往的含蓄。

他告訴《金融時報》，特朗普喜歡普京，「公開談論他喜歡這樣的人、尊重這樣的人」，因為「能當20年、30年、40年領導人的人，一定很強」。

然後，他又補了一刀：普京覺得自己有說服力、值得信任。不，他不過是個蹩腳演員。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

甚麼意思？

特朗普啊特朗普，你被一個蹩腳演員耍了。

當然，這是澤連斯基單方的指責，他抨擊普京也是慣常的，但這樣痛罵特朗普，性質不一樣。

更要知道，特朗普總是以智商超人自詡，你這樣說特朗普，特朗普能不發飆嗎？

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左），兩人其後發生爭執。（Getty Images）

第三件事，威脅美國拿出行動。

確實更像是威脅。

澤連斯基明確表示，要想烏克蘭停止襲擊，那就給烏克蘭愛國者導彈。

他的原話是：「因為當我不攻擊他們時，因為你要求我不要攻擊他們，他們會攻擊我。如果你給我一些用來防禦的東西，這是公平的。這是我要求的最低限度。」

他還痛批，當烏克蘭提出這個要求時，美國的回答是「封鎖星鏈」！

2024年2月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區，圖為一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備連接星鏈衛星網絡系統。（Reuters）

當然，星鏈老闆馬斯克（Elon Musk）回應很乾脆：這是政府的決定。

澤連斯基的推測是，這不是技術問題，而是意志問題。美國就是故意的。「這是一個非常嚴重的錯誤。」

這種威脅口吻，特朗普能接受嗎？

但澤連斯基似乎也是別無選擇，因為形勢正變得空前嚴峻。

按照CNN的報道，烏克蘭已經耗盡了所有的愛國者導彈。知情人士的話說，「上次打擊中幾乎所有（俄羅斯）彈道導彈都未被攔截，因為缺乏（攔截）導彈。」

2026年10月4日，烏克蘭首都基輔的北橋遭俄羅斯無人機襲擊，事後橋面留下大坑。（Reuters）

基輔（Kyiv）三座發電廠被擊中，哈爾科夫（Kharkiv）能源設施也遭破壞。

這邊拿着籌碼上桌，那邊倉庫已經空了。

拿空氣當籌碼，也是一種豁出去。

俄羅斯的進攻，則變得更加綿密。

澤連斯基聲稱，從前一天到15日上午9點，俄羅斯出動了850多架攻擊無人機。烏克蘭的天空，沒有一個小時是乾淨的，「正值我們的防禦能力速度被人為限制」。

圖為2022年10月1日，烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的天然氣井。（Reuters）

而且，如果不對特朗普大聲說不，接下來可能會更糟糕，「問題是：下一次（美國與俄羅斯）交易是甚麼時候？ 也許會是天然氣。 肯定會是天然氣。」

最讓人哭笑不得的，是歐洲的態度。

看報道，歐洲領導人則在勸澤連斯基：收斂一點，別公開罵特朗普了。

一位歐洲官員的原話：「也許這是真的，但不一定非要說出來。」

翻譯一下：澤連斯基啊澤連斯基，你說得都對，但請你閉嘴。

2025年10月23日，比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加記者會。（Reuters）

歐洲怕甚麼？怕徹底惹惱特朗普。必須看到，美國的偵察數據和衛星情報，對烏克蘭作戰有決定性意義。

更別提，特朗普能抓走馬杜羅（Nicolas Maduro），能炸死哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），就不會對澤連斯基下手？

但越是這樣勸，澤連斯基越激動，在接受媒體採訪時，澤連斯基就說：鑑於上週發生的事情，修補美烏關係不是由他來決定的：「我們沒有破壞任何關係。」

2026年10月14日，烏克蘭總統澤連斯基受訪時表示：「感到被美國總統特朗普（Donald Trump）出賣。」（X@PiersUncensored）

這幾件事放在一起，有一個共同點：澤連斯基在用自己的方式，逼所有人攤牌。

他不裝了。美國讓他別炸煉油廠，他炸了。特朗普說「烏克蘭該換個總統」，他說我不會在壓力下辭職。歐洲人讓他少說兩句，他對着鏡頭把話全說了。

這也是一種算法：如果援助註定要斷，不如讓斷供的責任落在特朗普頭上。

但算法有風險。關係徹底破裂之後，幾種可能性吧，都不大好看。

可能性一：澤連斯基被「政治處理」。

特朗普已經公開說了，烏克蘭需要換個總統。

斷情報，關星鏈，都是施壓手段。更別提，烏克蘭內部本身就暗流湧動，澤連斯基不乏挑戰者。

2026年10月14日，英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）在唐寧街10號外送別烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），此前兩人舉行會晤。（Reuters）

歷史舞台上，很多開場精彩的演員，終究無法掌控劇本的結局。喜劇演員，最後不排除是悲劇性結果。

可能性二：特朗普輸掉中期選舉。

澤連斯基的算盤，可能就在這裏。特朗普急着在11月3日中期選舉前壓低油價、搞外交突破，澤連斯基偏偏不配合。

如果特朗普輸掉中期選舉，民主黨掌控美國國會，對烏政策可能鬆動。但問題是，澤連斯基在賭美國選民，而美國選民不太在乎烏克蘭。

美國中期選舉：2026年10月9日，前拳王泰臣與特朗普一起現身於紐約州錫拉丘茲市（Syracuse）拉票活動（Reuters）

更不要說，以特朗普的個性，知道被澤連斯基搞輸了，那一肚子氣，是不是更要撒到烏克蘭頭上。

可能性三：殺戮繼續，冬天更冷。

沒有愛國者，沒有情報，沒有星鏈，沒有美國的武器美國的金錢。俄軍的導彈和無人機不會因為烏克蘭缺攔截彈就停下來。

一度，烏克蘭無人機攻勢佔據上風，俄燃油廠被打得四處冒火，最近聲稱又炸毀多架俄羅斯戰機；俄羅斯損失也相當慘烈，但隨着時間的推移，俄羅斯畢竟是俄羅斯，穩住了陣腳，掌控了主動。

接下來，俄烏展開新一輪廝殺。每天動輒成百上千架的無人機，構成了戰後最大規模的無人機攻防。

2026年8月2日，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯Wildberries公司的倉庫，現場濃煙滾滾。（Reuters）

這個冬天，可能格外寒冷。

戰爭最殘酷的地方，可能還不是它會讓人死，而是它讓所有活着的人慢慢習慣死。

就沒有解決辦法嗎？就不能和談嗎？這一定要打到最後一個人嗎？

有的人願意，有的人不願意，有的人看到了悲劇，還有些人在期望奇蹟。

我看到，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）就宣稱，歐洲絕對不能讓烏克蘭失敗，「如果我們讓烏克蘭陷落，我相信我們將為俄羅斯人進入歐洲其他地區打開大門。如果那塊多米諾骨牌倒下，我相信大門將向進一步的攻擊敞開。」

2026年5月8日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根與丹麥國王腓特烈十世（King Frederik X，又譯弗雷德里克或佛瑞德里克）會晤後接受媒體採訪。（Reuters）

這是歐洲人的邏輯，根源是難以消除的對俄羅斯的恐懼。

但我也看到，德國另類選擇黨（AFD）領導人魏德爾（Alice Weidel）公開表態：「烏克蘭無法戰勝俄羅斯。這是絕無可能的。這場戰爭已經輸了。我們需要考慮俄羅斯的安全利益。無視俄羅斯的安全利益，是我們犯下的重大錯誤……」

圖為2025年2月23日，極右翼德國選擇黨（Alternative for Deutschland，簡稱AfD）聯席主席魏德爾（Alice Weidel）會見支持者，對票站民調結果表示滿意。（Reuters）

記者不以為然，問她：你能給我一個證據，證明普京對和平感興趣嗎？

魏德爾：那你能給我一個證據，證明澤連斯基對和平感興趣嗎……

美國已經轉向，歐洲在激烈爭辯。

澤連斯基豁出去了。

問題是，他面對的是普京，更是特朗普，豁出去的人，往往最先被豁出去。

本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》

