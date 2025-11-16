影片熱傳　高市早苗31年前質問村山富市憑什麽代表日本向中國道歉

據參考消息報道，日本媒體近日曝光了一段1994年時任日本首相村山富市與時任議員高市早苗在國會辯論的影片。



辯論現場，高市早苗質問村山富市，憑什麽以首相的身份代表日本承認當年侵略戰爭是錯誤的。

村山富市則堅定地表示，「我必須說，當時的政府確實犯下巨大錯誤！」

村山富市出生於1924年3月，今年10月17日去世。他是日本第81任首相，以發表承認日本侵略歷史的「村山談話」聞名。

村山富市任內推動和平外交，1995年訪華並參觀盧溝橋，成為首位到訪的日本首相。同年8月15日發表「村山談話」，首次以官方名義承認日本殖民統治和侵略歷史，表示「深刻反省和由衷歉意」，確立日本政府歷史認知基準。

而近日，高市早苗則在國會公然發表涉台挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題。這是日本戰敗以來，日本在任領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心。

隨後，多名日本國會議員要求她撤回相關言論。野田佳彥、鳩山由紀夫及石破茂三位日本前首相，也先後對高市早苗挑釁言論發出警示。

當地時間11月15日，超過100名日本普通民眾在位於東京的首相官邸前舉行集會進行抗議。當天，抗議民眾在現場高喊口號，要求高市早苗撤回相關言論，表示日本不需要煽動戰爭的首相，並要求她下台。

