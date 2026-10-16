美緬軍政府東京密談一個月兩度破冰　暗爭稀土與打擊電詐

美國與緬甸軍政府上週在東京舉行秘密會談，是一個月內的第二輪接觸，反映華盛頓自2021年緬甸政變以來孤立軍政府的立場急速逆轉。



據路透社周五（10月16日）報道，雙方9月中旬已先在緬甸首都奈比多首度會談；上週東京會談由美國國務院情報與研究助理國務卿米高萬斯（Michael Vance）率領十多名官員主持。美方焦點包括促成釋放一名美國商人、關閉針對美國人的詐騙園區，並已觸及緬甸的重稀土礦藏。

2023年緬甸撣邦的一間網上賭場，賭場之後被關閉。（聯合國毒品和犯罪問題辦公室）

研究人員指出，詐騙園區多以軍方背景民兵控制的地區作基地，部分收益流向軍方，令人質疑緬方掃蕩決心；重稀土礦藏則大多位於與軍方交戰的少數民族武裝控制區，主要買家中國亦可能反對美國介入。

美國上週並解除一名被指支持軍方的緬甸商人之女所受制裁，稱屬對當地新方針一部分；軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）仍因政變鎮壓及屠殺羅興亞穆斯林等行為受美國制裁。

日本為會談提供場地，外交部門稱與雙方保持必要溝通；東京雖未正式承認軍政府，本月初其駐緬代辦亦首度公開會見緬甸外交部長，顯示同樣重新接觸。