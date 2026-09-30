歐盟擬推歐版301工具　中國商務部：若設限必將堅決回應

針對近日有媒體報道，有歐盟成員國推動歐盟委員會打造歐版「301」 工具，對華採取更加強硬措施。中國商務部新聞發言人9月29日回應稱，中方敦促歐方通過對話管控分歧，中方將密切關注歐方後續動向。如歐方執意出台對中國企業或產品的歧視性限制措施，中方必將堅決予以回應，捍衛中國產業合法權益。



圖為2025年11月11日，位於北京的中國商務部大樓。（Getty Images）

典型單邊主義措施 無助於解決問題

商務部發言人表示，中方注意到相關報道。報道所提工具，是典型的保護主義、單邊主義措施，不僅無助於解決問題，還會反噬自身，更將擾亂中歐貿易和全球產供鏈穩定。歐盟也曾經是這類工具的受害者，己所不欲，勿施於人。

發言人稱，作為世貿組織重要成員，歐盟始終標榜自身為多邊主義的捍衛者，如果不能以身作則，反而帶頭違反世貿組織規則，必將嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制。

發言人表示，目前，中歐正在貿易投資磋商機制項下持續開展對話，探討解決彼此關注。如果歐方一邊與中方對話磋商，一邊又加碼對華示強，將嚴重破壞彼此信任，干擾磋商整體進程，影響中歐經貿合作大局。