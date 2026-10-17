高市早苗向靖國神社獻上祭品

據日媒報道，配合10月17日開始的靖國神社「秋季例行大祭」，首相高市早苗向神社獻上一盆被稱為「真榊」的盆栽祭品。



據《日本放送協會》（NHK）報道，位於東京九段的靖國神社於17日起舉行，為期三天的「秋季大祭」。

在此期間，高市早苗獻上了一盆名為「真榊」的盆栽祭品，並附上一塊寫有「內閣總理大臣 高市早苗」字樣的木牌。

2025年秋天就任自民黨總裁之前，高市早苗每年都會在春季和秋季的「例行大祭」期間以及「終戰日」（8月15日）前往靖國神社參拜；不過，在去年秋季和今年春季的「例行大祭」期間，她並未前往參拜。

此外，在今年的「終戰日」，雖然她沒有親自前往靖國神社參拜，但在距離神社數百米外的日本武道館內，面向靖國神社進行了「遙拜」。

另外，在去年秋天和今年春天的「例行大祭」，以及今年的「終戰日」，她都自費繳納了「玉串料」（祭祀供奉金）。

圍繞日本政要參拜靖國神社爭議的核心，在於該神社供奉了14位，在二次世界大戰中被遠東國際軍事法庭定罪的甲級戰犯。

2026年10月5日，日本東京，首相高市早苗在國會發表施政演說。（Reuters）

日本政要參拜靖國神社被鄰國如中國及韓國，視為美化當年的侵略戰爭與軍國主義復辟。為避免觸發外交爭端，日本首相近年皆選擇以奉獻祭品取代參拜。