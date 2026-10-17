扎卡里亞新官上任5日即被炒　白宮發言人誰接棒？

白宮發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）上任僅五日，10月16日被解僱，接任人選的競爭隨即展開。



據《衛報》（The Guardian）周五（16日）報道，扎卡里亞10月13日首場記者會表現緊張、僅答三問，其後又爆出律師資格爭議，周四接受霍士新聞頻道（Fox News）訪問時表現軟弱，令美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）失去信心，最終把她撤換；其五天任期甚至比2017年白宮通訊主任斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）的十天任期更短，創下白宮新聞秘書（Press Secretary）史上任期最短紀錄。

一、張振熙 現任白宮通訊主任

資料圖片：現任白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）（WikiPedia）

張振熙（Steven Cheung）與前新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）共事密切，被視為熱門人選。

二、凱利 現任首席副新聞秘書

現任首席副新聞秘書凱利（Anna Kelly）

凱利（Anna Kelly）曾在特朗普2024年競選團隊及共和黨全國委員會任發言人。

三、凱蒂 白宮高級助手米勒之妻

保守派播客主持凱蒂（Katie Miller）

凱蒂（Katie Miller）是保守派播客主持，經常訪問內閣官員及右翼傳媒人物，曾任前副總統彭斯（Mike Pence）的發言人。

四、布多維奇 前白宮副幕僚長

前白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）

布多維奇（Taylor Budowich）去年離職轉投私人機構，亦是美聯社被禁採訪後興訟一案的被告之一。

五、詹寧斯 保守派評論員

保守派評論員詹寧斯（Scott Jennings）

詹寧斯（Scott Jennings）經常在電視為特朗普辯護，上屆遴選曾傳為人選，最終落空。

六、哈巴 特朗普前私人律師

特朗普前私人律師哈巴（Alina Habba）

哈巴（Alina Habba）曾獲特朗普委任為新澤西州「代理聯邦檢察官」（Acting U.S. Attorney），惟聯邦法院與第三巡迴上訴法院裁定其未經參議院確認而延任的任命違法，她已於2025年12月請辭；哈巴8月時曾否認有意競逐新聞秘書職位。

萊維特數月前突然辭職專注家庭，職位此前由扎卡里亞接手；白宮發言人一職懸空期間，通訊團隊的分工尚待特朗普定奪。