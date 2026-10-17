芬太尼冒充可卡因　紐約2男被控販毒強姦　2女一死一危殆

美國紐約南區聯邦檢察官辦公室10月15日公布，19歲男子弗雷雷（Moises Freire）及18歲男子拉爾塔·卡布雷拉（Brian Peralta Cabrera）被控串謀販運芬太尼，導致一名女大學生死亡、另一人一度瀕死。弗雷雷另被控趁其中一名女生昏迷時強姦對方，並涉以販毒意圖實施強姦。



根據起訴書，2026年2月至3月，弗雷雷向卡布雷拉表示，想向受害人提供「夠強」的毒品，令她們上癮，形容這是「雙贏局面」。佩拉爾塔·卡布雷拉知悉毒品將供受害人吸食，仍向弗雷雷提供芬太尼。

圖為芬太尼藥瓶和針頭。（Getty Images）

今年3月18日，弗雷雷將芬太尼帶到曼哈頓兩名女學生居住的大學宿舍，訛稱是「純可卡因」、不含芬太尼，但他此前曾形容該物質「假」及「有毒」。兩名女生吸食後幾乎即時失去知覺，弗雷雷當晚沒有吸食。起訴書指，弗雷雷趁兩名受害人失去能力期間，在宿舍房間內強姦其中一人。

弗雷雷未有即時求助，而是等待約45分鐘，其間向他人發送受害人的照片。他其後接觸校園保安，最初謊稱兩人只是飲酒過量。保安施以緊急救援包括納洛酮，兩名受害人被送往曼哈頓醫院。毒理報告其後確認兩人體內有芬太尼，並無可卡因。其中一人經搶救後恢復知覺，另一人情況危殆，最終死於急性芬太尼中毒併發症。

弗雷雷居於布朗克斯，佩拉爾塔·卡布雷拉居於皇后區。兩人同被控一項串謀分發受管制藥物致死亡及嚴重身體傷害罪，最低刑期20年，最高可判終身監禁。弗雷雷另被控分發受管制藥物致死亡及嚴重身體傷害罪，以及以實施強姦為目的分發受管制藥物罪，後者最高判囚20年。

紐約南區聯邦檢察官麥克唐納（Jamie McDonald）稱，案件不僅涉及致命販運芬太尼，更涉及對因中毒而無力自衛的受害人施暴，強調檢方將致力保護校園社群。紐約市警察局長蒂施（Jessica S. Tisch）批評兩人行為「令人髮指」，指弗雷雷未有即時求助，反而強姦失去能力的受害人，其後更向救援人員說謊。起訴書內容僅屬指控，被告在定罪前推定無罪。