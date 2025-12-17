發動美國禁毒戰爭　特朗普是林則徐還是「美國版道光皇帝」

當地時間12月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，將芬太尼這種強效合成鴉片類藥物列為「大規模殺傷性武器」。

白宮發布的行政命令稱，由於極強的效力，「非法芬太尼更接近化學武器而非毒品」。有組織犯罪網絡和販毒集團對美國的「國家安全」構成了威脅，他們的芬太尼走私活動為「暗殺、恐怖主義行為和叛亂」提供資金，助長了大規模暴力事件，「芬太尼有可能被武器化，用於發動集中、大規模的恐怖襲擊」。

美國聯邦調查局（FBI）將大規模殺傷性武器定義為「所有化學、生物、放射性、核或爆炸性武器」，這些武器可能對人員、財產或基礎設施造成大規模影響。如今芬太尼也成為這一恐怖家族的最新成員。

特朗普稱簽署這項行政命令「具有歷史意義」，說「沒有任何炸彈能造成芬太尼這樣的危害，據我們所知，每年有20萬到30萬人因此喪生，所以我們正式將芬太尼列為大規模殺傷性武器」。

根據該項行政命令，美國政府機構需要採取積極行動遏制芬太尼走私與濫用。美國司法部長要加強對毒品走私的調查、起訴和判刑。美國國務卿和財政部長要針對資助毒品走私的資產和金融網絡進行打擊。美國國防部長要評估執法支持力度，並更新軍事指令，將芬太尼威脅納入其中。

之前，為打擊芬太尼，特朗普政府已出台過很多關稅、外交、行政與軍事措施，包括但不限於對中國徵收20%芬太尼關稅，和中國合作強化監督芬太尼前體出口和管理，施壓墨西哥打擊芬太尼製品和對美出口，在美國國內加大對販毒集團的打擊力度，以及最近以對美出口芬太尼等為由準備對委內瑞拉採取軍事打擊行動等等。

2025年12月10日，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在網上發布影片，片中可見美軍在委內瑞拉海岸附近扣押一艘油輪的軍事行動中，美軍士兵使用繩索降落到油輪上。（Reuters）

毫不誇張地說，特朗普政府已經將打擊非法芬太尼，作為一項事關美國國家前途命運的戰略事項處理，在打一場國家級全面禁毒戰爭。如果說在本世紀的第二個十年之前，反恐戰是美國軍事戰略的重點，那麼特朗普二次上任後，針對非法芬太尼發起的禁毒戰，已經成為美國的新軍事戰略重點。

為什麼特朗普把打擊非法芬太尼提到如此重要的國家戰略高度？

一般對美國芬太尼氾濫所致問題知道不多的人可能很難理解。有些人甚至還可能覺得是小題大做。但是在美國一些街角看到過癮君子們注射毒品和「芬太尼摺疊」慘象的人，不會這樣認為。

首先，特朗普在簽署該行政命令時說芬太尼「兩毫克，幾乎無法檢測的微量，相當於10到15粒食鹽，就足以致命。」絕非危言聳聽。作為藥物的芬太尼就是這麼厲害。

其次，一些相關數據可以進一步說明非法芬太尼氾濫給美國造成的嚴重危害。據美國緝毒局稱，2023年美國有超過10.7萬人因藥物過量死亡，其中近70%是由芬太尼和其他阿片類藥物引起的。自2013年以來，美國已有超過40萬人死於合成阿片類藥物（主要為芬太尼）過量吸食。

2024年美國財政部報告顯示，芬太尼相關洗錢交易達14億美元，涉及中墨跨境網絡。當年，美國緝毒局（DEA）查獲了超過3.8億劑致命劑量的芬太尼。截至今年9月底的最新數據顯示，DEA查獲了超過2.62億劑致命劑量的芬太尼。

芬太尼（Reuters）

要知道，美國總人口才不過3.5億。如果不是癮君子們重複吸食的話，算下來差不多每個美國人都能攤上一點多劑。這是多麼可怕的數字！

以芬太尼為主的毒品氾濫的現狀，在美國早已超越了單一藥物的濫用範疇，演變成一場牽涉政治、經濟、社會、文化等多重因素的系統性危機。伴隨不同政黨上台下台左右搖擺的管治政策、製毒販毒集團在巨大利益面前的鋌而走險、執法的困境、經濟的不平等、以種族和收入為邊界形成的嚴重社會撕裂、醫療資源的分配不均和社會文化變遷等等，都成為導致芬太尼等濫用的土壤，並且成為美國兩黨進行政治權利爭奪與責任甩鍋的其中一個關鍵戰場。

特朗普身為美國總統，認識到了非法芬太尼等濫用對美國造成的嚴重危害，正發動了一場超越國家邊界的、轟轟烈烈的國家禁毒戰爭。從中美歷史的對比看，他身上似乎兼有大清朝道光皇帝和當時在廣東主持禁煙的林則徐的影子。但是特朗普能否打贏這場戰爭，可不一定。

中國人如今回視鴉片戰爭和晚清歷史，已經可以穿透歷史的迷霧，看清楚晚清鴉片氾濫的原因和由此帶來的惡果。知道那場給中華民族帶來深重災難的戰爭，罪其實不在鴉片，也不全在於英國，罪在於當時腐敗無能、已經喪失國家治理能力的清政府。

對於毒品，中國已經建立了「全民免疫」。在歷史的長期實踐中，中國政府也摸索總結出了一套行之有效的管制措施。但是正身陷其中的美國，要認識到芬太尼等問題產生的系統成因，全面剷除問題產生的土壤，可沒有那麼容易。