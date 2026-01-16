毒戰｜紐時：美國以打擊芬太尼為由　施壓要求美軍進駐墨西哥

美軍擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的行動越發「大膽」，圖謀進一步干預其他國家，其中也包括美國的南方鄰國墨西哥。



據《紐約時報》1月15日報道，美國政府正在加大對墨西哥的壓力，要求墨西哥允許美軍在該國開展聯合行動，拆除生產芬太尼的實驗室。美國官員透露，相關計劃最初在去年提出，隨後基本被擱置，但美軍1月3日襲擊委內瑞拉後，白宮重新開始考慮該計劃。

墨西哥民警設檢查站加強巡邏阻芬太尼入美國 以此避免被加徵關稅：

美國官員稱，美國希望派遣美軍部隊和中央情報局（CIA）官員，與墨西哥軍隊聯合突襲芬太尼實驗室。美國方面還提議，讓美軍出動無人機尋找和打擊墨西哥境內的製毒實驗室。

熟悉談判情況的人士告訴《紐約時報》，根據美國的最新提案，墨西哥軍隊將主導突襲實驗室的行動，指揮任務並作出關鍵決策。美國軍隊將為行動提供支援，包括向前線的墨西哥軍隊提供情報和建議。

這些知情人士表示，墨西哥官員本月並沒有同意開展聯合行動，而是提議加強訊息共享，以及讓美國在指揮中心內部發揮更大作用。美國官員稱，美國顧問已經進駐墨西哥軍方的指揮所，通過分享情報的方式協助墨西哥軍隊開展打擊毒品的行動。

美國本月初擄走委內瑞拉總統馬杜羅後，特朗普政府顯然變得更加「大膽」。知情人士稱，特朗普政府官員去年提出了在墨西哥開展聯合行動的計劃，隨後基本被擱置，但在美軍襲擊委內瑞拉後，該計劃重新提上議程，引起白宮領導層的討論。

對於相關爆料，白宮和中情局發言人均拒絕置評。美國國防部僅在一份聲明中表示：

隨時準備執行總司令的命令，無論何時何地。

特朗普上週曾向墨西哥發出警告，要求墨西哥加大打擊販毒集團的規模。特朗普在接受霍士新聞（Fox News）採訪時聲稱：「我們已經清除了97%通過水路運輸的毒品，現在將在陸地上開展打擊，目標是販毒集團。」他特別點名了墨西哥境內的販毒集團。

儘管特朗普政府一再指責委內瑞拉「縱容毒品走私」，但大多數毒品實際上是通過美墨邊境走私進入美國。其中，芬太尼是美國「最危險的街頭毒品」，是美國大部分藥物過量死亡的主要原因。

白宮去年宣布將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」，並將多個墨西哥販毒集團列入「外國恐怖組織」名單。特朗普政府一直在推動讓美軍進駐墨西哥，但被墨西哥官員拒絕。

《紐時》指出，開展聯合軍事行動的建議將顯著擴大美國在墨西哥的影響力，部署美軍無人機的設想將嚴重削弱墨西哥主權。墨西哥政府一直反對此類計劃，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）已多次拒絕美國派遣美軍進入墨西哥的提議。

當地時間1月12日，辛鮑姆與特朗普進行了通話，她在通話後表示，已明確排除美國在墨境內採取軍事行動的可能性。她說，特朗普在通話中再次提出，如果墨方提出請求，美方可以「協助」打擊販毒集團，但她予以拒絕，強調墨西哥的主權和領土完整必須得到尊重。

辛鮑姆還表示：

特朗普很樂意接受，他傾聽了，並表達了自己的意見。我們同意繼續合作。」

《紐時》稱，在拜登（Joe Biden）政府時期，美國中情局開始秘密在墨西哥部署無人機，識別潛在的芬太尼實驗室的位置，並追蹤從墨西哥海港運往實驗室的前體化學品。美國官員透露，目前美國會向墨西哥部隊提供這些情報，墨西哥部隊隨後策劃並執行突襲實驗室的任務。

由於美國曆史上多次入侵墨西哥，奪取了包括德州和加州在內的許多土地，墨西哥境內的美軍活動一直是敏感的問題。過去三十年裏，墨西哥和美國的軍事合作有所增加，雙方共享了更多情報。

但墨西哥安全和公民保護部長哈爾富奇（Omar García Harfuch）表示，當前墨西哥僅批准數百名美國安全人員進駐，且他們全都沒有攜帶武器。哈爾富奇強調：

我們擁有經過訓練的陸軍部隊和特種部隊，美軍還能派上甚麼用處？我們需要的是情報。

美國緝毒局在墨西哥的特工會與墨西哥軍隊合作，但被禁止參與打擊販毒集團的地面行動。曾與墨西哥軍隊合作過的前美國官員認為，如果特朗普試圖擴大在墨西哥的行動，美墨之間的合作可能破裂。

《紐時》分析稱，委內瑞拉事件加深了墨西哥的擔憂。墨西哥參議院原定於1月5日進行投票，決定是否允許美國海軍特種部隊進入墨西哥開展聯合演習，現在投票已經推遲到本月晚些時候。根據墨西哥憲法，外國軍隊入境必須先得到墨西哥參議院的批准。

辛鮑姆2024年上台以來，已加強在墨西哥錫那羅亞州等地打擊販毒活動的規模，特別是打擊了全球最大芬太尼分銷組織錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）。墨西哥政府稱，逮捕販毒集團成員和摧毀製毒實驗室的速度已經達到前一屆墨西哥政府的四倍。

哈爾富奇表示：

我們並不是說問題已經得到了解決，但我們正在打擊犯罪組織的底層、中間層和領導層。

