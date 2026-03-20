湖北破22宗涉芬太尼案　路透：美官員冀定罪不只於逮捕

中國官方媒體3月19日報道，湖北在打擊芬太尼前體化學品販運的行動中逮捕7人，並對另外12人採取刑事強制措施。路透社同日引述美國官員稱，自中美元首去年10月舉行釜山峰會以來，中方終就芬太尼公開採取執法行動，美方對此感到鼓舞，但更關注的是取得實效，希望看到查獲和定罪，而不僅僅是逮捕。



圖為2025年9月3日，美國德州繳獲的芬太尼前體化學品販。 （Getty Images）

美國禁毒部門通報線宗助破案

新華社3月19日報道，湖北省去年12月成立工作專班，集中開展涉芬太尼前體等化學品違法犯罪專項治理。

截至今年2月，全省共辦理涉芬太尼前體化學品相關案件22宗，批准逮捕7人，另採取刑事強制措施12人，行政拘留1人，行政處罰企業4家。其中，根據美國禁毒部門通報線索，武漢市公安機關成功偵破一宗涉嫌銷售國家列管新精神活性物質興奮劑，和第二類易制毒化學品案件。

新華社稱，湖北省禁毒委員會辦公室不斷加強涉芬太尼前體化學品違法犯罪規律研究，推動部門協同發力，加快推進重點案件偵辦。積極會同市場監管、經信、商務、應急管理等部門，強化源頭防範。此外，當局持續開展互聯網專項巡查，關停違規企業門戶網站200餘個，發現並處置違規網絡信息400多條。

中美關係、中美貿易、中美國旗：圖為2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

1