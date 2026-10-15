法國羅浮宮館長警告：若不修繕改造　博物館將面臨關閉風險

法國羅浮宮館長勒里博（Christophe Leribault）10月14日向《費加羅報》表示，如果法國政府不出面提供資金進行全面整修，這座全球遊客訪問​​量最大的博物館「最終將不得不對公眾關閉大門」。這是該機構在經歷一系列醜聞——包括漏水、門票詐騙案以及備受矚目的珠寶盜竊案之後，所發出的最新嚴厲警告。



法媒報道，勒里博表示，博物館計劃尋求私人資金來支持其轉型，但仍需在明年全國大選後，爭取政府投入大筆公共資金。

他稱，「無論誰組建下一屆政府，都必須意識到：如果羅浮宮不進行修繕、更新和轉型，它很快就會落後，最終將不得不對公眾關閉大門。那將是一場災難。」

作為全球參觀人數最多的博物館，羅浮宮被普遍認為存在結構性問題，包括老舊的管道系統、隔熱性能極差的展廳，以及擁擠不堪的公共區域。

法國羅浮宮館長勒里博（Christophe Leribault）（Reuters）

工程的規模及其所需成本已演變成一個高度政治化的問題。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）此前力推一項耗資6億歐元的全面翻新計劃，其中還包括增設一個新入口。

但工會方面則批評馬克龍以及勒里博（Leribault）的前任，指責他們將重點放在宏大的建築改造計劃上，而非採取更務實、能切實改善參觀者體驗的改進措施。