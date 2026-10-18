日本居留外國人428萬創新高 學者：每年少90萬人口需靠外國勞工
撰文：聯合早報
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儘管日本反移民情緒日益高漲，但境內今年的外國居民人數仍創下歷史新高。日本出入國在留管理廳10月16日（周五）公布的數據顯示，截至6月底，不包括短期訪客的在日外國居民人數已達428萬，較去年底增加15.6萬人，約佔日本總人口的3.48%。
關西國際大學客座教授、移民問題專家毛受敏浩指出，日本從高技能專業人才到服務業員工等各個層面都面臨勞動力短缺。
他說：「日本人口每年減少逾90萬。我們別無選擇，只能依靠外國勞工。」
毛受敏浩指出，政府採取的措施，例如使用人工智能（AI）和機械人，以及提高女性和老年人的勞動參與率，都無法完全填補這一缺口。
不過，日本政府10月收緊永久居留資格的申請規定，要求外國人具備更高的年收入和更高的日語水平。
毛受敏浩認為，新規定可能已開始產生影響，過去一年外國居民人數增加約30萬，略低於此前一年的36萬。「如果獲得永久居留權變得困難，人們就會覺得長期留在日本的好處變少了。」
此外，日元疲軟和工資偏低也可能促使人們離開。不過，毛受敏浩預計，由於勞動力短缺，到了2040年代，日本的外國居民人數將達到1000萬。
日本法務部16日還宣布，截至7月1日，非法逾期居留人數已降至約6.5萬人，較年初減少4.8%。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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