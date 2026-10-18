印度加爾各答人踩人至少18死　疑因突然暴雨導致人群推撞｜有片

印度媒體10月17日報道，在加爾各答（Kolkata）舉行的慶祝印度教杜爾迦女神節（Durga Puja，又譯難近母普祭）的活動現場發生人踩人事故，造成至少18人死亡，其中包括13名婦人和1名兒童。據路透社報道，意外發生時突然天降暴雨，目擊者稱，突如其來的暴雨引發大量人群湧向出口避雨。



印度加爾各答宗教節慶發生人踩人事故：

據路透社報道，杜爾迦女神節是印度教在西孟加拉邦舉行的為期數天的年度節慶，吸引大量信眾聚集到被稱為「Pandals」的臨時棚架中，這些建築內供奉着杜爾迦女神的雕像。

加爾各答警方在一份聲明中表示：「今天（10月17日）晚上7時40分左右，由於雨中大量遊客聚集，吉里什公園警察局地區的喬爾巴根社區（Chor Bagan）普迦祭壇出口處發生人踩人事件。所有傷者均已獲救並被送往醫院救治。」

西孟加拉邦首席部長阿迪卡里（Suvendhu Adhikari）表示，一名七歲女童不幸遇難，另有25人受傷正在接受治療。

印度總理莫迪（Narendra Modi）稱這是一宗「悲劇」，並表示地方政府正向受影響的家庭提供援助。

莫迪政府稱會向死者家屬和傷者提供補償：

莫迪的辦公室在網上發文宣布，將向罹難者家屬支付20萬盧比（約1.65萬港元）的補償金，並向每位傷者支付5萬盧比（約4130港元）的補償金。

阿迪卡里稱，六名罹難者的身份已經確認。

一位高級警官向法媒表示，下雨後，主辦方的一項廣播引發了「騷動」，人群開始「推擠、拉扯、向前衝撞，最終有人跌倒在地，導致人踩人事件發生」。

由於管理不善和缺乏足夠的安全防範措施，致命的人踩人事件在印度屢見不鮮，包括在宗教節慶期間發生的事件。

2024年，北方邦在一場印度教宗教集會中發生人踩人事故，造成121人死亡。