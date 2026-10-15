印度婦結婚15天喪夫　為養女兒「剃光頭學吸煙」　女扮男裝37年

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）發生一宗令人動容的單親媽媽故事。一名現年57歲的婦女在年輕時遭遇喪夫打擊，為了避免社會對單身女性的種種威脅並獨自撫養女兒長大，毅然選擇剃光頭髮、換上男裝，以男性身份生活長達37年。如今女兒已成家立業，她仍決定維持男性身份直至終老，並坦言這身服裝賦予了她生存的尊嚴與勇氣。



新婚遭逢變故 險遭強拉上車促成變裝決定

這名婦女名為佩奇安瑪爾（Petchiammal），她在20歲時嫁給丈夫希瓦（Shiva），不料新婚僅15天，希瓦就因心臟病猝逝。佩奇安瑪爾隨後發現自己懷有身孕，生下女兒後便前往木炭工廠工作，獨自扛起家計。

然而，單身女性在當地職場與社會環境中處處面臨危險。佩奇安瑪爾回憶，某天傍晚前往工廠上班途中，一名卡車司機突然停車企圖將她強行拖上車，在她掙脫拒絕後更遭到對方出言辱罵。這一事件讓她深感恐懼，隔天便決定前往寺廟剃光頭髮，買了襯衫與男性傳統服飾「托蒂」（Dhoti），最後一次以女性身份參拜後正式換上男裝。

化名「穆圖」隱姓埋名 學抽煙忍痛偽裝

佩奇安瑪爾表示：「那就是佩奇安瑪爾的終點，從那一刻起，我成了穆圖（Muthu）。」她後來前往餐館工作，獲得「穆圖師傅」的稱呼，隨後帶着女兒搬遷至卡圖納亞坎帕蒂村（Kattunayakanpatti）。她憑藉熟練使用鏟子、斧頭等粗重農務獲得村民信任，大家都尊稱她為「大哥」，全然不知眼前勤奮的男子其實是一位單親媽媽。

為了不讓身份曝光，佩奇安瑪爾不僅在公共廁所的使用上格外謹慎，還學會吸食印度傳統手捲煙。她提到，某次深夜返家遇到酒醉男子靠近，她當機立斷點燃香煙，對方隨即向她借火並稱她為「兄弟」，讓她成功化解危機。此外，長年偽裝也讓她吃盡苦頭，過去每逢生理期都必須服藥止痛並咬牙工作，避免引人懷疑，直到40歲提早停經。

延伸閱讀：有片｜印度中學校長潛入女宿舍欲性侵 遭女學生拿棍圍毆打到求饒

+ 26

女兒10歲才知道真相 母親堅持維持男裝至終老

佩奇安瑪爾的女兒尚穆加孫達里（Shanmugasundari）透露，自己從小由阿姨照顧，一直以為阿姨就是母親，直到10歲才與親生母親同住。為了守住秘密，即使在外人面前，她也只能稱呼母親為「穆圖師傅」。

如今尚穆加孫達里已經結婚，並在附近村莊經營雜貨店，母女生活漸趨穩定，但佩奇安瑪爾並不打算恢復女性裝扮。她感嘆當年改穿男裝純粹是為了生存，並直言：「這個社會能給我什麼安全保障？女性的安全究竟在哪裡？」她強調，這身裝扮讓她在最脆弱的時候獲得勇氣與保護，因此決定繼續以「穆圖」的身份生活，直到生命盡頭。

延伸閱讀：

日本小學營養午餐太寒酸？日網傻眼喊：像戰時伙食 校方回應了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】