魯比奧：暫停對俄全面制裁　設60天緩衝期分析對全球經濟影響

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）說，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫停對俄羅斯實施全面制裁和關稅的決定，將給予60天的緩衝期，以便「分析」這些制裁和關稅對全球經濟的影響。



路透社報道，魯比奧周六（10月17日）說：「總統希望利用這60天的時間來分析實施制裁和關稅對全球經濟乃至美國經濟的意義。」

他也指出，這些經濟限制措施涉及多個國家，而不僅是俄羅斯。

魯比奧表示，世界各地的這些衝突開始相互交織，不僅影響全球石油和柴油價格，也對各國經濟造成影響。

2026年9月23日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國紐約會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。）（Reuters）

特朗普周五（16日）晚間簽署的一項行政命令，豁免國會上月通過針對俄羅斯的全面制裁和關稅措施，並稱這符合美國的國家利益。

他指出，豁免措施將持續生效，直至特朗普或高級官員認定「有必要採取進一步行動」為止。

特朗普9月中旬簽署《格雷厄姆法案》，原定下週生效。這項法案以已故參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）命名，旨在打擊俄羅斯的能源業。法案賦權政府對美國從俄羅斯進口的石油和天然氣等商品，徵收最高500%的懲罰性關稅。

法案原定規定，在30天內對從五大俄羅斯原油或天然氣進口國輸入美國的所有商品徵收最高100%的關稅；對於在法案頒佈30天後仍明知故犯地購買俄羅斯石油或天然氣的國家，以及協助俄羅斯規避制裁的五大國家，也將採取同樣措施。

不過，《格雷厄姆法案》也允許總統在通知國會、表明相關制裁不符合美國國家利益後，豁免制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

