比特朗普更無恥的是魯比奧的虛偽

撰文：陸執言
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特朗普（Donald Trump）擔任美國總統以來，人們對其吞併加拿大、佔領格陵蘭的言論早就如雷貫耳，同時也眼睜睜見證了美國是如何動用軍事力量強擄委內瑞拉總統、斬首伊朗最高領袖的。

原本人們以為美國重返了十九世紀殖民帝國本色時，當地時間2026年10月8日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在葡萄牙首都里斯本同葡萄牙外長保羅·蘭熱爾（Paulo Rangel）舉行聯合新聞發布會時公開表示：「我們絕不會侵犯任何國家的主權，我們不會侵犯主權。這不是盟友應有的行為。」

一時間，針對魯比奧的嘲諷鋪天蓋地。美國不侵犯任何國家主權被當成笑話公開傳播。一邊是總統帶頭秀出的霸道總裁風，一邊是魯比奧展現出的謙謙君子風，不是一般的違和。

魯比奧 (Marco Rubio) 10月8日訪問葡萄牙和葡萄牙外長舉行記者會。

什麼是厚顏無恥，什麼是說謊面不改色，魯比奧進行了現場演繹。這和妓女立貞節牌坊、戰爭販子熱衷於拿諾貝爾和平獎沒什麼區別。

也有人為魯比奧辯白。在場媒體提及了美國先前針對伊朗的軍事行動中，疑似未經充分授權使用葡萄牙軍事基地的爭議。

魯比奧的回答是關於美軍在盟國基地（如葡萄牙亞速爾群島拉傑斯基地）的使用權限與防務合作協議問題。 他強調盟友合作規範，並且試圖表明，美國在處理與北約等盟友關係及軍事部署時，均遵循相互簽署的規程與法律協議，不會強行或單方面侵犯盟國主權。從這個意義上看，魯比奧的話語是放在特定的議題和環境下說的，並非是美國政策的全面公開宣示。

這的確不是美國政策的全面宣示，但外界對魯比奧言論的反應卻並沒有對美國的誤解。

即便是按照魯比奧所說，意在強調對盟友無侵犯主權之舉，也完全站不住腳。美國對其盟友主權及自主權的干涉從來都是明目張膽的。

特朗普在其社交平台Truth Social上發布改圖，聚焦格陵蘭，寫上「他的半球」一語。（Truth Social）

2013年美國國家安全局（NSA）承包商斯諾登披露的文件顯示，美國長期對35位外國領導人進行監聽，其中包括德國前總理默克爾、法國前總統薩爾科齊與奧朗德、巴西總統等盟國領導人。2021年歐洲媒體曝光，美國國家安全局利用與丹麥軍事情報局（FE）的合作協議，藉助丹麥海底網路電纜，監聽法國、德國、瑞典、挪威等歐洲盟國的政要和高管。

2003年美國中央情報局（CIA）特工在未通知意大利政府和司法機關的情況下（編按：該行動有部分意大利軍情人員配合），在米蘭街頭綁架了埃及伊斯蘭教長阿布·奧馬爾（Abu Omar），並將其秘密轉移至埃及進行審訊和酷刑。意大利法院隨後審判並判處了數十名涉案CIA特工有罪，指責美方嚴重侵犯意大利司法與領土主權。

歐洲委員會（Council of Europe）的調查報告確認，在9-11事件後的「全球反恐戰爭」期間，CIA在未獲得盟國公眾和立法機關授權的情況下，利用波蘭、羅馬尼亞和立陶宛等歐洲盟國的黑監獄（Black Sites）關押和審訊嫌疑人，並未經正常領空報備使用盟國機場轉移囚犯。

近年來美方通過威脅削減情報共享（如威脅限制與英國、德國的「五眼聯盟」或情報合作）、暫停軍事裝備維護等手段，強硬施壓盟國在5G網絡建設、半導體產業鏈及出口控制上必須摒棄特定外國供應商，壓縮了盟國在技術和經貿領域的自主決策空間。

在特朗普的任期內，美國接管了委內瑞拉政權，並「逮捕」了時任委內瑞拉總統馬杜羅。（Getty Images）

美國尊重盟友主權這本身就是個偽命題。在侵犯主權問題上，美國對幾乎所有國家都是一視同仁的雙標。

美國將「主權」視為一種可選擇性應用、依附於自身戰略利益和意識形態的工具，而非國際法賦予各國的等同且絕對的法定權利。美國外交政策常推行「主權有條件論」，即主權並非天生不可侵犯，而是取決於該國政府的政治體制、人權狀況或對美態度。

美國將國內法凌駕於他國主權之上，極度重視自身絕對安全和主權完整，將任何對其本土或海外利益的潛在威脅視為對美主權的侵犯，但在面對其他國家的合理安全關切或主權邊界時，美方往往以自身「全球領導責任」或「前沿部署」為由予以否認或無視。

2026年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布一幅地圖，顯示美國國旗覆蓋加拿大、墨西哥、中美洲大部份地區、格陵蘭、冰島、古巴和牙買加等地。（Truth Social@realDonaldTrump)

美國是什麼樣的，不能只聽美國說了什麼，要看美國做了什麼。在這一點上，人們對魯比奧沒有誤解，對美國經常侵犯他國主權也沒有誤解。

魯比奧是美國國務卿兼國家安全顧問，幾乎是美國外交政策的官方權威解釋者。他的確是比特朗普更加建制、精英主義的美國政客，但也正是因為這樣，他比特朗普更虛偽。

商人出身的特朗普，貪功戀權，公開揮舞霸權大棒，最起碼是直白的，赤裸裸的。而魯比奧，則是披着民主的外衣粉飾美國霸權的人。他是比特朗普更加懂得玩弄民主政治，操弄大國影響力的人。

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