白宮發言人扎卡里亞被炒　涉欺詐前議員桑托斯自薦

前紐約州共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）周五（10月17日）毛遂自薦，希望填補白宮新聞秘書扎卡里亞（Katie Zacharia）離任後的空缺。



據一位白宮官員於周五宣布，在特朗普（Donald Trump，又譯川4）告訴記者他建議新聞秘書「重新考慮」其職位後，扎卡里亞正在「逐步卸任」。

桑托斯在社交平台X上表示，非常樂意擔任總統的新聞秘書：「嘿，嚴格來說我現在不算求職中，因為我已經有一份工作了……但是……我非常樂意擔任總統的新聞秘書。就這麼說吧。」

扎卡里亞早前因在新聞發布會表現不佳而備受關注，她在唯一一次的發布會表現得非常緊張，只回答了三個記者提問，而且在擔任白宮發言人期間虛報擁有律師資格而引發爭議。

霍士新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）就扎卡里亞的法律資格對她進行盤問，而桑托斯則在社交媒體猛烈抨擊漢尼提：「去你的漢尼提，你以為自己高人一等，喜歡擺出一副高高在上的樣子評判別人。」並呼籲觀看過漢尼提節目的人取消關注他的X帳號。

桑托斯並非第一次與漢尼提發生衝突，桑托斯於2023年12月因涉嫌挪用公款及欺詐等多項操守醜聞遭國會投票除名，漢尼提曾追問這位前國會議員是否會償還他竊取的數十萬美元受害者賠償金，桑托斯當時道了歉，但並未承諾償還這筆款項。

同時在今年8月，桑托斯因未能配合對其在預測市場Kalshi平台上，就今年國情咨文進行投注的調查，被該平台終身禁止參與相關活動。