中馬同意重啟引渡條約談判　加深打擊跨國網詐等合作

馬來西亞副首相阿末扎希本周訪華期間，向中國提議重啟馬中引渡條約談判，以共同打擊網絡詐騙、打工騙局等跨國犯罪活動。



據《星洲日報》報道，阿末扎希是在與中國國務委員、公安部部長王小洪會晤時，提議重啟2018年曾初步討論、後被擱置的引渡條約談判。兩人就此達成共識，目標是在近期正式啟動協商，以有效遏制及打擊跨國犯罪團伙的運作。

馬來西亞副首相阿末扎希本周訪華期間，向中國提議重啟馬中引渡條約談判，以共同打擊網絡詐騙、打工騙局等跨國犯罪活動。（阿末扎希Facebook）

兩人也同意加強情報共享及執法機構能力，並擴大打擊跨國犯罪的聯合行動。除了電信和網絡詐騙，兩國也將合作打擊毒品走私等其他犯罪活動。

阿末扎希星期一（10月12日）起對中國展開為期五天的工作訪問。他星期五（16日）在行程結束後發聲明總結此行收穫。

他說，這次訪華不僅延續了馬中兩國高層領袖互訪的強勁勢頭，進一步鞏固兩國全面戰略夥伴關係，更在安全、經貿、外交、核能及職教等領域達成六項成果。

其中，在國防與安全方面，阿末扎希與王小洪會晤時討論了日益猖獗的跨國犯罪問題。除了將重啟馬中引渡條約談判，雙方也同意通過聯合國與東盟等平台加強情報共享、展開聯合行動、合作調查與交換證據等，以打擊包括網絡打工騙局在內的跨境犯罪活動。

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兩國也計劃在馬國首相安華11月赴深圳出席亞太經濟合作組織（APEC）會議時，簽署馬中雙邊安全領域的諒解備忘錄。

在經貿與戰略投資方面，雙方同意更新投資保證協定，為稀土元素、人工智能（AI）、半導體、核能及主權AI雲端等戰略領域的高價值資本流入提供制度保障。

馬中兩國也同意擴大經濟合作版圖，通過東盟—中國—海灣國家合作委員會三方平台，推動在貿易、投資及石油與天然氣能源領域中，更廣泛使用人民幣結算。

阿末扎希：致力構建高水平馬中戰略命運共同體

至於國際外交與互訪，中國力挺馬國加入金磚國家，馬國也支持中國申辦《國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性協定》秘書處。

阿末扎希強調，此次訪華已達致預期目標，馬國將繼續致力於構建高水平的馬中戰略命運共同體，確保各項承諾落地生根，為兩國人民帶來更繁榮與安定的未來。

阿末扎希此行除了與王小洪會晤，也在北京會見了中國國務院副總理丁薛祥，並前往天津出席世界職業技術教育發展大會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

