中國閱兵｜伊朗印尼大馬領袖赴會　專家：北京填補美國領導真空

朝鮮最高領導人金正恩將首次出席中國紀念抗日戰爭閱兵式，下周三（9月3日）料與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）一同站上天安門城樓，形成中俄朝領導人歷史性同框畫面。



受訪學者認為，中俄朝各自與美國及大部分西方國家不咬弦，三國因各有所需而高調同台，意在向美國和西方展示，它們在關鍵時刻要並肩捍衛自身國家利益。有學者進一步分析，「中俄朝同框效應」可助北京增加對美談判籌碼，美國接下來要為實現「習特會」創造有利條件的壓力相應增大。

「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」新聞中心第一場記者會周四（8月28日）在北京舉行。中國外交部部長助理洪磊在會上宣布，有26位外國國家元首和政府首腦將出席紀念活動，其中包括普京和金正恩。

朝鮮10年前在中國首次舉行九三閱兵時，派勞動黨中央政治局委員、黨中央書記崔龍海出席。金正恩下周罕見亮相，將創多個「第一次」。

圖為2019年6月21日，朝鮮領導人金正恩與中國國家主席習近平握手。（路透社）

這將是2019年以來，金正恩首次訪中國；據信是他首次出席大型多邊外交活動；相信也是朝鮮最高領導人66年來第一次參加中國閱兵。1959年，時任朝鮮最高領導人金日成出席了中國國慶節閱兵式。

洪磊在答問環節中說，中朝兩國人民相互支持，共同抗擊日本侵略，「為世界反法西斯戰爭和人類正義事業勝利作出了重要貢獻」，維護好、鞏固好、發展好中朝關係是中國黨和政府的堅定立場；中國願同朝鮮在促進地區和平穩定、維護國際公平正義的事業中密切協作。

除了中俄朝同框引發關注外，外界也從九三閱兵式貴賓名單中留意到兩個現象，一是除了塞爾維亞總統和斯洛伐克總理外，其他西方陣營和歐盟國家現任領導人均不出席；二是全球南方國家積極捧場。

圖為2024年10月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在喀山和俄羅斯總統普京會面。（Reuters）

被西方視為「邪惡軸心」之一的伊朗，這次由總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）赴會，10年前，伊朗沒有出現在中國九三閱兵的外國嘉賓政要名單中。土庫曼、阿塞拜疆和亞美尼亞也如此。洪磊在答問環節中說：「全球南方群體性崛起，正從根本上改變世界版圖。」

東盟除泰國和菲律賓外，其他成員國均有代表入列貴賓名單，新加坡將由副總理顏金勇出席。印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）將到場，印馬10年前僅派特使、部長赴會。

中國國家主席習近平訪問馬來西亞，4月16日會見馬來西亞首相安華（Pool via REUTERS）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）附屬資深研究員黎良福向《聯合早報》分析，全球南方國家積極捧場顯示，北京正巧妙抓住特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府實行戰略收縮的機遇，利用上合、金磚等多邊組織發揮影響力，逐步填補美國留下的領導真空。

韓國外國語大學教授、東北亞未來協力論壇會長康埈榮在分析「中俄朝同框效應」時說，這三國各打算盤，為國家利益而同台。

他說，朝鮮國內情況不好，雖然俄朝關係自俄烏戰爭爆發後不斷走近，但金正恩意識到要解決糧食、能源等問題還是要靠中國，出席九三閱兵是為改善中朝關係；中國為避免喪失對朝鮮半島的影響力，也利用閱兵式時間節點拉攏朝鮮。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

康埈榮、黎良福和美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛均認為，北京正運用「中俄朝同框」效應力抗來自美國和西方的壓力，包括美國對華掀起的貿易戰、關稅戰，以及西方對俄羅斯實施的制裁措施。

宋文笛進一步分析，中俄朝同台必然迫使美國為爭取落實「習特會」而主動創造有利條件。黎良福則分析，北京可藉此警告美國，不要在中國採購俄羅斯石油問題上施壓。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，西方不會因中俄朝領導人同框而過分擔憂，這三國形成戰略夥伴關係早被視為既定事實；最具實質性的重大主場外交成果則是，印尼和馬來西亞領導人親自出席閱兵式。

本文獲《聯合早報》授權轉載

