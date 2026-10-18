加拿大艾伯塔省軍事基地誤擊天然氣設施爆炸 至少7死數十傷
撰文：林嘉敏
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加拿大艾伯塔省（Alberta）東部小鎮溫賴特（Wainwright）一處軍事基地10月17日（週六）下午發生爆炸和火災。據加拿大環球新聞（Global News）引述多名軍方人士消息報道，爆炸源於實彈訓練演習擊中基地內天然氣管道或氣井，造成至少7人死亡，數十人受傷。
現時，艾伯塔省多間醫院進入「橙色戒備」（Code Orange），大量救護車、STARS空中救護隊調派至現場，影響其他社區急救能力。當地政府呼籲民眾若非危及生命的傷病，優先選擇門診或醫療熱線，避免佔用急救資源。
報道指，事發時溫賴特基地吹起時速達100公里陣風，火勢越過基地圍欄向外擴散，多個轄區消防力量到場撲救，直至午夜前火情獲得控制。
事故適逢艾伯塔省公投提前投票最後一日，火災迫使溫賴特社區綜合大樓投票站關閉，相關選民被轉移至另外兩處地點，選務材料已安全轉移。
加拿大國防部長麥堅迪（David McGuinty，又譯麥根蒂）、總理卡尼（Mark Carney）、艾伯塔省（Alberta）省長戴思敏（Danielle Smith）及反對黨領袖波利耶夫（Pierre Poilievre）先後發聲，向遇難者家屬與受影響人員致以慰問，並讚揚救援人員的行動。
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