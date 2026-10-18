法國多地暴亂之際　馬克龍夫婦在Celine Dion演唱會上跳舞｜有片

法國示威活動10月17日失控，數十萬人上街抗議生活成本上漲和公共服務下降，多個城市爆發騷亂，發生一連串襲擊警員、建築和搶劫等暴力事件。英國傳媒報道，在暴亂發生數小時前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux）在加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）的演唱會上跳舞。



報道指，馬克龍夫婦在私人包廂中跟隨音樂拍掌、搖動身體，似乎並未意識到民眾因生活成本和對政府財政崩潰而陷入憤怒。巴黎北部一場抗議集會的組織者Lina Bernard對此批評，指責二人的行為就像路易十六夫婦那般無視危機。

在利摩日（Limoges），擁有143年歷史的市政廳被縱火焚燒；在馬賽，身穿黑衣的示威者闖入市政廳，並在建築上噴上無政府主義的塗鴉；在里昂，示威者焚燒了里昂的旅遊局……失控之下，有市民在報警時忍不住哭泣。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）18日表示暴力活動造成的損失相當嚴重，影響數百家企業，600餘警察和消防員等受傷，已有逾2000人遭捕。

愛麗舍宮消息指，馬克龍將在當地時間周日（18日）晚上8時向全國發表講話。