李強與塔吉克總理會談　籲兩國更緊密協作維護共同利益

國務院總理李強10月18日抵達塔吉克首都杜尚別，展開正式訪問並出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第25次會議。他同日下午與塔吉克總理拉蘇爾佐達（Kokhir Rasulzoda）會談時稱，中方願同塔方一道深化戰略互信，推動兩國全方位合作不斷邁上新台階。會談後，雙方並共同見證簽署基礎設施建設、教育、反腐、標準化合作等領域多項文件。



國務院總理李強。（新華社）

李強在會談時表示，中方願同塔方深入對接發展戰略，推動高質量共建「一帶一路」，深化貿易投資、綠色礦產、互聯互通、清潔能源、人工智能等領域合作，更好實現互利共贏。中方願進口塔方更多優質商品，鼓勵中國企業赴塔投資興業，希望塔方繼續為企業提供良好營商環境。

李強又稱，雙方要擴大文化、教育、衛生、體育、地方等交流合作，同時持續深化執法安全合作，為雙方人員往來營造穩定安寧環境。當前國際形勢持續複雜變化，中塔同為全球南方重要成員，應當更加緊密團結協作，維護兩國共同利益，捍衛國際公平正義。