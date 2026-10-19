巴黎示威變騷亂　有華人店主不敢開店：門前道路被放火8次

法國學生示威浪潮升高，由最初和平爭取權益演變為暴力衝突。有旅居巴黎的華人表示，這波示威的激烈程度，比以往更強。



一名於巴黎開店的台灣店主劉欣益向台灣中央社表示，自己在巴黎第8區小巷經營的台灣餐廳「強強滾」（Ça roule!!），距離總統府愛麗舍宮（Élysée）步行僅約15分鐘，理應相對安全，但餐廳昨日（18日）在社交媒體上公布，由於抗議行動升級，附近地鐵站關閉，基於安全考慮暫停營業。

劉欣益表示，示威者的舉止越來越猖狂，幾乎佔領整條道路，距離他的餐廳約50米處有人縱火：「幾乎每日都有人縱火，應該放了至少8次」並表示昨日都不敢出門，不開店比較安全。

2026年10月18日法國巴黎，在全國範圍內舉行示威遊行抗議生活成本上漲和燃油價格上漲的第二天，街道上滿是碎片。（Reuters）

巴黎政治學院（Sciences Po）博士生邱佑寧亦指學校因示威，而把課堂改至網上上課。她表示，這場運動發展到現在，加入越來越多主張，例如為巴勒斯坦發聲、抗議油價上漲等，已經超過最初要求提升教育質素的訴求，演變成對總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府的不滿。

她認為從示威者的角度來看，暴力可能是在沒有其他選擇的情況下使訴求被看見的方式，但同時也可能變成政府迴避解決真正問題的藉口。

另外有中國店主「YY」表示，她在巴黎瑪黑區（Marais）靠近巴士底廣場附近開設乳酪（酸奶）店，而在17日時，示威大致和平。但到了晚上7時，兩名路人進入店內，提醒他們騷亂已經開始，可能很快蔓延到附近街區，讓他們立即關門撤離。

2026年10月18日法國巴黎，全國抗議生活成本和燃油價格上漲的示威活動發生衝突後的第二天，一個人在遭到破壞的電競中心附近行走。（Reuters）

她和老公決定迅速鎖門離開，並表示在離開店鋪之前，在店門口已經能聞到催淚彈的味道。在走出大街時，他們看到路口的煙草店已經遭到破壞，玻璃碎片散落在地，附近開始聚集示威人士。而他們的店舖則提前關店，未有受損，於第二日繼續營業。

中國駐法國大使館曾在16日提醒中國公民，特別是赴法旅行的人士密切關注當地形勢，留意自身安全，避免前往示威區域。

然而，從事媒體業的王昱翔表示，他昨天經過瑪黑區看到示威者與警察衝突，但走過一座橋後，遊客仍從容喝咖啡、排隊參觀巴黎聖母院，猶如兩個世界；他認為從觀察者角度來看，自己並不感到過於害怕。