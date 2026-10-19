美國向歐洲發出威脅：若限制星鏈將致「毀滅性」報復

美國駐歐盟大使普斯德（Andrew Puzder）於10月18日警告歐洲各國，表示若布魯塞爾方面繼續推進限制美國競爭對手，即SpaceX公司進入歐洲市場的計劃，將面臨來自華盛頓「毀滅性」的報復。



普斯德接受英媒訪問時指，美國市場規模龐大，而歐洲企業亦高度依賴美國市場：「一旦發生報復，對這些企業來說會非常具毀滅性。」

歐盟委員會（European Commission）早前於今年提議將部分容許智能手機直接連接衛星的頻譜預留給歐洲企業使用，以限制營運星鏈衛星網絡的SpaceX等中國和美國公司使用的頻率。

SpaceX對此強烈批評，表示星鏈服務對烏克蘭的民用和軍事通訊至關重要，此舉可能會導致烏克蘭的網絡連接狀況惡化。

2026年6月11日，圖為全球首富馬斯克（Elon Musk）的輪廓與星鏈（Starlink）的標誌。（Reuters）

同時歐盟委員會已推出《雲端運算和人工智慧發展法案》（Cloud and AI Development Act），該法案將對敏感雲端服務供應商施加主權要求。普斯德承認歐洲有權保護敏感的政府訊息，但警告不要利用立法來偏袒本國公司，導致美國競爭對手的利益受到損害：「你不能透過削弱美國公司的競爭力來提升歐洲公司的競爭力。」

他亦諷刺歐洲的監管制度「過於平庸」，質疑歐盟執行《數位市場法》的真正目的，究竟是為了促進競爭，還是為了給歐盟預算增加收入。

他同時指，布魯塞爾和華盛頓都不應試圖遏制美國公司的主導地位，而應該攜手與中國在人工智慧研發領域競爭，並敦促歐洲放棄這種監管思維，選擇與美國合作而不是對抗，共同贏下和中國在AI及電子運算的競賽，情況會變得容易得多。