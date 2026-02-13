特朗普邊境沙皇：將結束在明尼蘇達打擊非法移民執法行動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的邊境沙皇霍曼（Tom Homan）2月12日（周四）表示，派駐明尼蘇達州的移民局執法人員正在大幅撤離，他已提議並得到特朗普的同意，結束在該州針對非法移民的執法行動。



據路透社報道，執法行動代號為「大都會增兵行動」（Operation Metro Surge），特朗普在2025年12月向明尼蘇達州部署約3,000名移民執法人員，以驅逐非法移民。

這項執法行動在明尼蘇達州最大的城市明尼阿波利斯引發騷亂。有居民走上街頭示威，有人吹着口哨，抗議身穿軍裝的蒙面執法人員。在1月，執法人員擊斃了兩名前來抗議和在現場旁觀執法的美國公民古德（Renee Good）和普雷蒂（Alex Pretti）。

霍曼12日向記者表示：「我已經提議並得到特朗普總統的同意，結束這項執法行動。」

霍曼早前宣布將撤走約700名移民執法人員。

霍曼在記者會上指，從其他州部署的剩餘探員中，許多人將在下星期撤離。他指出，部分原因是與明尼蘇達州當地執法部門進行了他所謂的「前所未有」的協調。在這次執法行動之前，約有150名移民局探員在明尼蘇達州工作。

明尼蘇達州州長、民主黨人沃爾茲（Tim Waltz）和其他民選官員一直強烈反對這項執法行動。

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）1月與沃爾茲（Tim Waltz）一起起訴特朗普政府，並要求法官阻止這項執法行動。弗雷在一份聲明中表示，這次執法行動是一場災難。

明尼蘇達州首席聯邦法官譴責特朗普政府官員，稱移民和海關執法局（ICE）無視數十項法院命令，拒絕釋放那些被錯誤逮捕的移民。

2026年2月12日，美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市，邊境沙皇霍曼（Tom Homan）在記者會上發表講話。（Reuters）

特朗普的一些共和黨同僚也批評大規模驅逐行動的執行發生，以及執法人員在行動期間擊斃兩名美國公民的處理手法。