美邊境沙皇：700名聯邦探員將撤離明尼蘇達　州長籲盡快結束行動

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的邊境沙皇霍曼（Tom Homan）2月4日宣布，將從明尼蘇達州撤出約700名聯邦移民執法人員，但仍將保留約2,000名執法人員。該州的民主黨州長和市長皆表示，這一數字仍然過高。



據路透社報道，今年1月，總統特朗普史無前例地在明尼阿波利斯及其週邊地區部署數千名武裝移民執法人員，以拘留和驅逐非法移民，導致與當地居民發生激烈衝突。聯邦探員在行動中已擊斃兩名美國公民。

明尼蘇達州兩名遭執法人員擊斃的美國公民：

霍曼表示，這次驅逐行動是為了公共安全。他表示，由於明尼蘇達州負責管理縣監獄的民選警長們給予了「前所未有的」合作，因此他正在減少部署，但並沒有透露更多細節。

霍曼在新聞發布會上說：「我要明確指出，特朗普總統完全打算在本屆政府任期內實現大規模驅逐，移民執法行動將在全國各地持續進行。特朗普總統做出了承諾，我們也沒有收到指示改變行動。」

2026年1月29日，美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis），白宮邊境沙皇霍曼（Tom Homan）出席一個記者會。（Reuters）

自1月初以來，這項名為「大都會突擊行動」（Operation Metro Surge）的驅逐行動一直遭到民主黨人，明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Waltz）及明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）的強烈反對和譴責。

他們已向聯邦法院起訴特朗普政府，要求限制或撤回這項聯邦部署。該行動部署的移民執法人員數量約為該州正常水平的20倍，甚至超過了當地警力。

沃爾茲和弗雷分別發聲明表示，稱霍曼的聲明令人鼓舞，但力道不夠。

明尼阿波利斯市長呼籲盡快結束在當地的執法行動：

弗雷表示：「撤軍和佩戴執法攝像頭是朝着正確方向邁出的一步，但仍然有2000名移民和海關執法局（ICE）探員駐紮在這裏，這並非緩和局勢。我對白宮的表態始終如一，大都會突擊行動對我們的企業和居民造成了災難性的影響。它必須立即停止。」