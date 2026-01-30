明尼蘇達移民執法爭議　邊境沙皇：改採針對性行動　視情況減部署

美國移民執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）擊斃兩名美國公民後惹眾憤怒，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後派邊境沙皇霍曼（Tom Homan）赴當地接管相關行動。霍曼1月29日表示，移民執法人員將改為專注於「針對性行動」，不再執行大規模街頭搜捕，又指如果他獲州府、市府領導人的合作，將縮減部署規模。



美媒及路透社報道，霍曼29日在明尼阿波利斯市的記者會發表上述言論，但強調他們絕非放棄驅逐非法移民的任務，而是要以更聰明的方式執行。

2026年1月8日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，美國邊境巡邏隊人員拘捕了一名反對特朗普（Donald Trump）政府移民法行動的示威者。（Reuters）

霍曼稱，移民執法人員之後將集中處理那些對公共安全或國家安全構成威脅的人，但同時強調，特朗普政府仍然致力於遣返所有非法移民。

另外，霍曼還敦促地方政府進一步加強ICE探員進入州監獄設施的權限，以便探員在執法目標獲釋時，直接將其抓捕。他表示，這將減少進行大規模街頭搜捕的必要性。

霍曼承認行動不完美 稱探員倘違規將被究責

霍曼在記者會罕見承認行動不完美，稱他們可以表現得更加好，並強調不講職業操守的聯邦人員將像其他聯邦機構職員一樣被「嚴肅處理」。

2026年1月29日，美國邊境沙皇霍曼（Tom Homan）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）出席記者會。（Reuters）

至於兩名美國公民本月相繼遭移民執法人員槍殺一事，霍曼以調查仍在進行為由，拒絕對案件置評。他表示，自己和特朗普都不希望看到行動造成任何人死傷亡，但強調針對移民執法人員的敵對言論、危險威脅和仇恨必須停止。