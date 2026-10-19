英智庫指英國若不重新加入歐盟　將無法應對俄烏等地緣政治危機

英國智庫「公共政策研究所」（IPPR）近日指出，若不重新加入歐盟，英國將無法有效應對諸如俄羅斯侵略行為，以及美國政治動盪等地緣政治危機。



《衛報》10月19日報道，IPPR執行董事平納（Harry Quilter-Pinner）表示，「政府在修復與歐洲的關係方面已取得重要進展，但僅靠一系列單獨的協議是不夠的。對於英國與歐洲的關係而言，有一種選擇是最優的——即成為歐盟成員。」

IPPR認為，前首相施紀賢（Keir Starmer）所持的立場——即英國應尋求與歐盟建立更緊密的關係，但不考慮加入單一市場或整個歐盟——使得英國在全球變革時期處於不利地位。

2026年10月14日，英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）在唐寧街10號，會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時發表演說。（Reuters）

該智庫指出，俄羅斯的擴張主義、美國作為國際夥伴的不可靠性等，都意味着英國應當透過與其他歐洲國家攜手來增強自身力量，而非試圖單打獨鬥。

文中表示，自2020年英國脫歐以來，情況已發生巨大變化。因此，若英國再次加入，這不應被視為「重返」，而應被視為加入一個全新的「歐洲聯盟」。