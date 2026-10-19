日本明發射火星衛星探測器　料2031年攜土壤樣本返回地球

日本將發射火星衛星探測器，登陸「火衛一」採集土壤樣本並返回地球，以探尋火衛一的起源和掌握太空探測技術。若能成功，這將是全球首次由國家執行類似探測任務。



包括日本共同社和路透社在內傳媒報道，這個衛星探測計劃「MMX」的探測器將在星期二（10月20日）淩晨發射，預計將在2031年7月完成任務返回地球。

這項計劃由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導，美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）、德國航空航天中心（DLR）、法國國家航天研究中心（CNES）共同參與。

2026年10月19日，搭載火星衛星探測器的H3火箭，在日本鹿兒島縣的種子島宇宙中心預定發射，即將登錄火星衛星「火衛一」。（Reuters）

這個任務探測器發射時的重量為4480千克，是日本迄今所發射的最重的探測器。探測器高約5.3米，展開太陽能板後寬約9米，所搭載的部分設備由海外機構提供。

根據計劃，探測器將於2027年8月抵達火星圈。先讓德法兩國開發的探測車着陸後，再嘗試由探測器進行兩次着陸並採集樣本。專案也會考察火衛一是否存在被用作「天然空間站」的可能。

之後，探測器還將對火星的另一顆衛星「火衛二」進行觀測，並於2030年11月離開火星圈，預計2031年7月返回地球，投下裝有沙礫等樣本的回收艙。

科學家希望通過這次任務，揭示火星及它的兩顆衛星的形成歷史，這是解開太陽系誕生之謎的關鍵一環。

火衛一直徑約20至30公里，不到月球的百分之一，距離火星表面僅約6000公里。人類此前從未進行過正式探測，因此被稱為「太陽系最重要的處女峰」。

關於火星兩顆衛星的起源，科學界目前存在兩大主流假說：一是「巨型撞擊」假說，即某個天體撞擊火星後噴射出的物質凝聚形成衛星；二是「捕獲」假說，即兩顆衛星原本是小行星，後被火星的引力場捕獲。

2026年10月19日，搭載火星衛星探測器的H3火箭，在日本鹿兒島縣的種子島宇宙中心預定發射，即將登錄火星衛星「火衛一」。（Reuters）

JAXA表示，通過分析探測器帶回的沙礫可以判斷出哪一說法正確，而確定哪種假說成立，將有助於揭示「類地行星如何演化出適合生命生存的環境」。

JAXA項目經理川勝康弘說，這次任務的意義不但在於首次在火衛一採樣，更在於這是人類首次前往火星系統並實現往返。

不過，川勝康弘也強調，探測器必須克服並掙脫火星龐大的引力場，才能成功完成返回任務。

事實上，中美兩國也在開展火星採樣返回的激烈太空競賽。

NASA的「毅力號」（Perseverance）火星車自2021年起便在火星表面巡視並搜集樣本，不過特朗普政府已在今年1月取消火星車的後續採樣返回任務。

中國則宣布計劃於2028年前後發射「天問三號」探測器，並爭取最早於2031年將火星樣品帶回地球，可能會在日本MMX探測器返回之前完成。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

