赫格塞思有意2028選總統？　美媒：爭議形象成雙刃劍

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）推動直播福特胡德（Fort Hood）槍擊案兇手處決遭總統特朗普（Donald Trump）叫停。事件突顯其挑釁性公眾形象的政治風險，有顧問認為他有望問鼎白宮，亦有人警告爭議作風可能斷送政治前途。



美媒報道，特朗普最初對直播行刑感到意外，兩名顧問形容赫格塞思此舉是迎合特朗普及MAGA陣營。特朗普其後在兩黨反對下收回決定，部份政府內部人士視之為對赫格塞思的打擊。

赫格塞思 (Pete Hegseth) 向駐守林肯號 (USS Lincoln) 的水手表示致敬。(Getty)

報道引述十多名現任及前任官員、特朗普盟友及共和黨操作人士透露，赫格塞思雖從未擔任民選公職，但正採取措施鋪路政治前途。他塑造強硬形象，重用前霍士新聞製作人及社交媒體名人，包括妻子珍妮弗（Jennifer Hegseth），並測試吸引MAGA基本盤的訊息。

顧問鼓勵考慮2028年參選 前提是萬斯不選

多名顧問鼓勵赫格塞思考慮2028年總統競選，理由是副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）可能不選，或提名之路不明朗。一名支持其政治野心的官員稱：「他們很多人都全力以赴。」

不過，部份特朗普盟友認為，赫格塞思只會在萬斯不參選的情況下才考慮出選。萬斯在爭取特朗普支持方面佔優，赫格塞思若無總統背書將面臨艱難攀登。