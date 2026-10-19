退休教授攔Uber Eats機械人送餐　涉擾亂秩序被捕

美國費城一名78歲退休教授卡馬文（Carolyn Marvin）多月來在街頭阻擋Uber Eats外賣機械人，抗議企業以機械人取代人手送餐。她10月14日再次行動時，被警方以擾亂秩序罪拘捕。



馬文是賓夕法尼亞大學榮休教授。她表示，14日下午接種流感疫苗後，在市中心行人路見到一部Uber Eats機械人，於是如常站到它前方。她稱已記不清阻擋過多少次，過去都是只是在網上流傳，但今次是首次有警員介入。

警員到場後要求她讓開，讓機械人完成送遞，她多次拒絕後被捕。費城警方稱，14日下午1時16分接報指菲爾伯特街（Filbert Street）1200號路段發生「涉及機械人的刑事毀壞」，一名女子在場「多次無視命令」拒絕離開，最終向她發出擾亂秩序傳票。

Uber拒絕評論。

2026年8月23日，一名Uber Eats外賣員在波蘭克拉科夫（Krakow）的街頭。(Getty)

馬文計劃以美國憲法第一修正案賦予的示威權利抗辯，並表明會繼續阻擋機械人。

她說：「這讓我可以同人傾談發生甚麼事，我們總有很有趣的對話，我認為在公共空間進行這類對話是好事。」

馬文形容公眾反應「分歧」，有人非常支持，亦有人認為對已付費的顧客不公平。她通常會回應，若他們擔心金錢，更應擔心機械人對送餐工人的影響。她強調從不阻擋行人路。