俄外長拉夫羅夫訪德黑蘭　分別晤伊朗總統及外長商地區局勢

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於10月19日到訪德黑蘭，這是他自2025年2月以來首次訪問伊朗。他同日分別與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），以及伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會面，就地區局勢發展，以及加強雙邊合作進行討論。



2026年10月19日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）到訪德黑蘭，與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）會面。（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ）

阿拉格齊表示，他與拉夫羅夫的會談重點是地區局勢，包括伊朗對美國和以色列的戰事。阿拉格齊表示，美以認為可以通過軍事行動迫使伊朗投降，但他們已經在泥潭中陷了9個月，找不到出路。他又譴責，以色列在該地區的「危險擴張」，是造成當前敵對行動的原因之一。

阿拉格齊又稱，霍爾木茲海峽周邊地區目前的不安全局勢，是美國和以色列對伊朗進行軍事侵略的直接結果，而且這種侵略還在以不同的形式持續。他補充說，伊朗的政策是注重外交手段，因為地區問題「沒有軍事解決方案」。

2026年10月19日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）到訪德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會面。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

2026年10月19日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）到訪德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會面。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

拉夫羅夫稱，反對和對抗美國的單邊主義是兩國共同關注的焦點，雙方將在國際機構框架內繼續開展戰略合作，努力加強多邊主義，捍衛國際法原則。

拉夫羅夫表示，俄羅斯致力於履行與伊朗為期20年的戰略夥伴關係協議，該協議已於10月2日正式生效。此外，俄羅斯在伊朗布什爾核電站部署技術團隊的進程也正在恢復。他也表示，霍爾木茲海峽能否重開，需保障伊朗免於再次受襲。