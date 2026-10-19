張登及談中國外交・四｜從對台軍售到AI　特朗普萬事皆可談？

進入特朗普（Donald Trump）第二任期，中美關係始終在乍暖還寒中前行。



首先是2025年10月的釜山峰會，這是習近平與特朗普自2019年G20峰會以來，時隔六年的首次面對面交流，也是「特朗普2.0」關稅戰開打後，中美宣布休戰一年的關鍵節點，雙方更藉此公布2026年的元首互訪規劃：特朗普預計在4月訪華，並且邀請習近平擇時訪美。



但沒想到2026年2月的伊朗戰爭打亂一切：美國與以色列的貿然進攻，不僅沒有造成伊朗政權更迭，還導致德黑蘭憤而封鎖霍爾木茲海峽，同時對海灣國家進行打擊。結果，原定4月進行的特朗普訪華，被迫推遲到了5月，伊朗議題也因此成為貿易戰外的新焦點，諸如「台灣換伊朗」、對台軍售成為談判籌碼等話題，則同樣貫穿了特朗普的訪華行。



在這之後，中國面向全球南方的外交持續進行。首先是8月底在吉爾吉斯的上海合作組織峰會，標誌了這一歐亞安全機制的25周年，也照見不斷擴員下的各方身分轉變，包括俄羅斯與中國的國力流轉；再來是9月中於印度登場的金磚國家峰會，同樣適逢這一機制成立20周年，中俄印的三方互動成為全場焦點，中國也將在2027年主辦第19屆峰會。



接著就是9月下旬登場的習近平訪美。毫無疑問，由於伊朗戰爭仍未終結，「台灣換伊朗」、對台軍售被交易因此再成話題，不過中美也同樣圍繞AI、關稅戰等領域進行對話，特朗普精心安排的高規格接待，則同樣引發媒體討論。



可以發現，從中美的結構性摩擦、幾次「習特會」的元首互動、針對台灣與經貿領域的各式競合，再到面向全球南方的多邊布局，當代中國外交展演了多重旋律的「複調」結構。



而針對這種複雜現象，台灣十餘位學者合著了《當代中國對外關係概論》加以探討，並在2026年9月正式出版，是近二十年來台灣第一本針對當代中國對外關係的全面性專著。對此，《香港01》專訪到編者之一的台灣大學政治學系教授張登及，以其在書中提出的中國外交「三個理念型」：國際體系平衡者（systemic balancer）、國際秩序負責者（responsible stakeholder）、國際現狀挑戰者（status-quo challenger），解析圍繞金磚、上合、「習特會」、關稅戰、AI、伊朗戰爭、台灣議題的中國外交脈絡。



系列報道共六篇，本篇為第四篇，聚焦兩次「習特會」下的重點議題，包括對台軍售以及AI領域。



台灣大學政治學系教授張登及。（資料圖片）

特朗普怎麼看中國

張登及指出，在特朗普眼中，世界上根本沒有「負責者」，別的國家如果不是「平衡者」就是「挑戰者」。原因在於，特朗普自己就是一個「破壞性的平衡者」、「破壞性的挑戰者」，因此不會覺得國家存在「負責」行為，「反之，他覺得別國都是不負責任地對美國進行剝削，所以美國在任何場域都是受害者。」

張登及強調，「負責者」這個理念型的理論基礎與根源，就是認為現狀值得捍衛，而且現狀可以帶來相對利益，因此遵守現狀、積極投資現狀、在現狀中注入公共財，能有助自身國家利益。換句話說，這種理念型的基礎帶有自由制度主義色彩，也就是維持現狀能降低交易成本，且對自己有利。

「但特朗普從來就認為，多邊組織其實對美國不利，因為各國都利用這種機制剝削美國。」張登及指出，對特朗普來說，甚至歐盟也不是「負責者」，而是利用各種制度不斷敲詐美國，正如《美墨加自由貿易協定》（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）在特朗普眼中，也是一種「笨蛋民主黨總統簽署，導致美國被敲詐的不負責機制」。基本上民主黨總統在特朗普看來，既不是「平衡者」，也不是「負責者」，更不是「挑戰者」，而是「愚蠢者」。

張登及接著說明，中國在特朗普的眼中，其實是「制衡性的挑戰者」，因此他並不會關注中國對於某些規則與機制是否「負責」，反而是會「推己及人」，也就是認為但凡美國想要的，中國一定也想要。例如對「制衡者」來說至關重要的地理空間。張登及分析，特朗普認為中國所謂「太平洋夠大」的說法，意味著中國希望突破第一島鏈，接著前進到第二島鏈。

而特朗普之所以會有這種思維，主要是出於「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的想法，也就是認為加拿大、格陵蘭、墨西哥應該都要加入美國成為一州，針對拉美就更加明顯。例如近期的巴西總統大選，特朗普就明顯干涉其中，並且非常希望與自己關係良好的前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子勝選，甚至巴不得整個拉美都插上美國旗幟。

張登及指出，其實這也來自地產商的空間概念，因此特朗普才會「推己及人」，認為中國一定也是如此。於是，所謂「太平洋夠大」的說法，到了特朗普耳中就成了「中國必然希望獲得第二島鏈以西」，否則何須不斷強調「太平洋夠大」？顯然，特朗普認為所有大國都在「玩大富翁」，也就是多蓋房子、佔地為王、收取財貨，「關鍵當然還是因為特朗普就是如此」。

習近平訪美：白宮2026年10月發放更多花絮照片，圖為習近平向特朗普送贈金色太和殿模型（美國白宮）

對台軍售真的成為籌碼？

接著，張登及解析特朗普何以將「對台軍售」當成談判籌碼。

張登及表示，對制衡者來說，什麼東西都可以用來談判。「但事實上，特朗普開的價，中國未必出得了。」張登及指出，有時候特朗普的公開發言，看似對台灣造成很大的傷害，也對美國的自由制度主義者、理想主義者、保守主義者造成巨大衝擊，但實際上特朗普很可能根本不會付諸實現。

張登及強調，特朗普所謂「可交易」的選項，往往都會讓對方「出不起價」，也就是要價非常高。因此重點其實不在「能不能換」，而在「何時換」、「拿什麼換」，甚至多數時候是在故意「吊人胃口」，也就是如果對方暫時「出不起價」，特朗普反而會誘使對方「先用別的付」，並且設法增強主導權。

例如延後對台軍售，特朗普想的就是自己要能換到「立即可見的好處」，否則就會開始「不按牌理出牌」，例如原本沒有對台交貨消息的戰機，忽然就迅速交貨了2架，再來就視情況發展，可能越交越多；接著，就是開始打「台灣選舉牌」，例如突然釋出賴清德之子在美國被跟監的消息。以上種種其實都可以視作美國的討價還價、施加壓力。

「至於是否可能弄巧成拙？很難說。」張登及表示，中國也可能因此認為，特朗普本質就是言而無信，畢竟北京已經多次強調，「台灣問題就是紅線中的紅線」。不過在特朗普眼中，萬事皆可談，特朗普或許真的認為自己與中國領導人習近平是好朋友，但這不等於中美之間存在友情。9月在美國的「習特會」之所以典禮盛大，主要是特朗普為了還習近平一個人情，因為前一次在北京，中國同樣舉行了盛大典禮，但「盛大歸盛大、出價歸出價、萬事皆可談」。

張登及也指出，美國民主黨的理想主義者，或許是對於特朗普過度擔憂了。「因為特朗普的出價還有另一個特點，就是價格常常改變，今天答應明天又改，承諾時的說法與工作小組開始談後不同，破局後還讓另一方啞巴吃黃蓮。」

2026年5月15日，中國國家主席習近平(左）陪同美國總統特朗普（Donald Trump，中）在北京中南海辦公大樓一同散步。（Reuters）

AI領域沒有負責者

而針對非紅供應鏈、AI競爭等中美博弈場域，中國似乎更加展現「平衡者」、「挑戰者」姿態，張登及表示：國家角色本來就會隨著領域差異，而展現不同的遊戲規則與邏輯，包括在經貿領域、在高精尖工業領域、在安全與外交領域，國家行為都帶有不同的底層邏輯。

例如圍繞AI與晶片的競爭，其實關乎國家未來5年到10年，位置會否進一步提升，還是可能持續下降，「因此現在這個領域中，其實不存在負責者」。張登及指出，雖然各方都在談論AI的危險，包括教宗其實已經釋出聖諭，許多企業CEO也公開呼籲「慢下來」，特朗普更是召集行業的領袖們開會，「但這其實也就像各種委員會，實際上不會有什麼用，就只是演一齣負責的戲給世人看。」

張登及比喻，其實各方私底下都已經不是鴨子划水，「而是鴨子的腳，根本就已經在船的上面、不在水的下面，基本上就是無底線的前進，沒有任何一方會想要自控，而是爭分奪秒搶佔優勢。」

張登及說明，目前美國還是在晶片領域保有領先優勢，但領先中國的代差，其實只有不到一年的時間。用馬拉松來比喻，也就是中美兩位跑者的差距始終只有200公尺，過程當中也許會因速度快慢，而出現距離的增減，但只要領先跑者跌倒，就有可能在30秒內迅速被超過。

「因此中美雙方其實就是無節制的競爭，在AI這個領域中，沒有任何國家是『負責者』，所有國家都是『制衡者』，甚至可能成為行業規則的『挑戰者』，因為這是一個沒有制度可言的新高地新領域。」張登及也舉例，類似現象也出現在外太空的武器化、南極的武器化，以及各種缺乏關鍵大國參與的軍控條約，「如果大國不願意承擔、提供公共財，那麼就很難有『負責者』的角色出現，AI領域也因此呈現無政府狀態，各國都是制衡性的挑戰者。」

2026年5月14日，北京人民大會堂，在歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的儀式上，中國國家主席習近平（右二）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）握手，美國駐華大使龐德偉 (David Perdue，右三）)、美國財長貝森特（左一）以及英偉達創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳（左二）也站在一旁。（Reuters）

張登及也補充，中美雙方的政情差異，同樣導致雙方很難在AI領域達成共識。

「中國還是黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切」，上次在北京的習特會，特朗普帶了CEO訪問團來，但9月在美國的中美元首會晤，原本有傳言中方也可能會有CEO團隨行，但最後證實並沒有相關安排。

張登及指出，從中方的角度出發，其實也不希望中國的CEO與西方有太多私人關係。原因在於，即便作為資產階級、資本家的CEO們，現在基於「三個代表」中有助於先進生產力等論述，也可以是共產黨員，「但CEO的階級成分終究還是屬於資本家，而資本家其實是無國界的，這就會構成風險。」因此在與馬斯克（Elon Musk）等美國資本家接觸時，中間就必須要有「黨管一切」作為屏障。

張登及表示，對特朗普來說，他本身就是資本家，卸任以後就是從總統再回到資本家；但在中國的政情下，一個黨員、一個黨籍的政治人物，一輩子就是黨員，黨員是「第一性」，也就是第一身份，而不會轉變成資本家。高階黨員退休後，就是「中管幹部」，但資本家就算成為黨員，也不可能轉換成政治幹部，即便榮毅仁位至國家副主席，屬性上也還是資本家。

張登及強調，中國始終會保持「以黨為屏障」的緩衝區，不會讓中美的資本家 形成共同體。因此即便中國跟美國談AI，也不會放任雙方資本家、工業家、科學家「專就技術問題，談技術問題。」關鍵在於，雙方資本家是在不同的政經脈絡下成形，西方資本家的勢力，是建立在憲政自由主義的遊戲規則和市場經濟基礎上，但中國土地目前還是全民所有與國有制為主，國家的介入與管制是常態，資本家也是必須是「愛國資本家」，不能出現「資本無國界」的現象。