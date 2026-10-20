法國全國騷動　粉衣遊客巴黎誤闖示威人群　拉行李穿越怒火街頭

法國學生運動近日演變成全國性的抗議浪潮，首都巴黎街頭陷入嚴重混亂，不少商家慘遭破壞與洗劫。然而，仍有眾多外國遊客依原定計劃赴法旅遊，親身體驗這場始料未及的「特別版巴黎行」，不僅行程嚴重受阻，甚至有旅客面臨財物遭竊的困境。



示威群眾中穿梭 淡定遊客影片引發熱議

社群平台X近日瘋傳一段影片，兩名身穿粉嫩系服飾的女遊客拖著行李箱，在一整群身穿黑衣的抗議人群中顯得格外醒目。儘管周圍煙霧瀰漫、街頭一片狼藉，兩人仍專注看著手機穿梭於巷弄中尋找住宿地點。

兩名身穿粉嫩系服飾的女遊客拖著行李箱，在一整群身穿黑衣的抗議人群中顯得格外醒目。（X@RafaelSereti）

上傳影片的網友打趣寫道：「當兩名遊客選擇在錯誤的時間到巴黎度假。」該影片已吸引超過434萬次觀看。不少網友留言直呼：

「這絕對是她們永生難忘的假期」

「過幾秒可能全身財物都被搶光了」

「他們只是想找到他們的Airbnb，誤闖了GTA巴黎」



所幸兩人過程中未遭受騷擾，最終平安離去。

景點行程全延誤 捷克母子受困酒店

然而，並非所有旅客都能化險為夷。據《巴黎人報》（leparisien）報道，來自捷克的安娜（Anna）帶著15歲的兒子前往巴黎進行為期三天的旅行，原訂造訪艾菲爾鐵塔及王子球場等知名景點，卻因公共交通與交通癱瘓導致行程屢屢延誤；夜晚欲出門散步時，更遭警方警告現場不安全，最終只能被迫待在酒店房間內。

原訂造訪艾菲爾鐵塔及王子公園體育場等知名景點，卻因公共交通與交通癱瘓導致行程屢屢延誤。（Reuters）

意大利籍遊客羅德里戈（Rodrigo）與瑪莉娜（Marina）的遭遇則更為慘烈。羅德里戈先前將行李寄放在共和廣場附近的店家，隔天返回取件時，卻發現店面玻璃已被砸碎，店內行李全數遭竊。他無奈苦笑表示：

所有東西都沒了，這趟旅程確實有點掃興。

加國旅客艱難前進 罷工抗爭恐重創觀光

兩名加拿大籍旅客莎朗（Sharon）與莎凡娜（Savannah）抵達旅程最後一站巴黎時，同樣因道路封鎖而陷入困境。兩人只能扛著重物，在被焚毀的腳踏車與木板殘骸間艱難前行，遲遲無法抵達預訂的旅館。其中一人坦言：「我們知道有抗議活動，但完全沒想到情況會這麼嚴重。」

回顧2018年至2019年「黃衫軍運動」期間，大量國際觀光客因巴黎街頭的衝突景象而紛紛取消行程。外界擔憂，若此次示威浪潮持續蔓延，恐將對法國觀光產業造成二次重創。

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