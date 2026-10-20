意大利政府憂米蘭騷亂再起　將部署500軍人維持治安

意大利連續兩天的學生示威抗議在米蘭演變成砸店與警民衝突暴力事件，意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）10月19日表示，意大利政府將派遣500名軍人前往米蘭，以「保衛米蘭」，避免騷亂進一步擴大。總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）則稱，身分不明人士發起暴力行為令人無法接受。



隨着近期的法國示威活動失控演變為多宗搶劫暴力事件，意大利米蘭的示威活動也開始變調，出現不少「街頭游擊戰」。上週末，連續爆發街頭洗劫與嚴重警民衝突，這場示威活動原本是由學生團體與工會人士發動，訴求是抗議教育資源不足、生活成本過高，以及要求政府降低國防支出並增加教育預算。

週一，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上午召集國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）等國防首長舉行緊急會議，決定派遣500名士兵到米蘭協助維持治安，意大利總理府週二將召開內閣會議正式通過此決定。

意大利連續兩天的學生示威抗議在米蘭演變成砸店與警民衝突暴力事件。(Reuters)

薩爾維尼在社交媒體證實軍隊將進駐米蘭的消息，並強調這是他所領導「聯盟黨」（Lega）的勝利成果。

據意大利警方統計，米蘭街頭暴動中至今有32人被捕，271人被拘留，其中220人是未成年人，比率高達80%。有11人犯行較嚴重者，可能面臨檢方求處最高15年徒刑。