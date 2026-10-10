意大利老牌酒莊3萬瓶名酒失竊　損值逾4千萬　創史上最大盜酒案

意大利科爾托納（Cortona）擁有超過600年歷史的老牌酒莊安蒂諾里（Marchesi Antinori）10月9日表示，酒莊遭歹徒闖入盜竊，損失總額高達500萬歐元（4398萬港元）。這被認為是史上最大規模葡萄酒盜竊案，並引發業界關注。



據安蒂諾里酒莊消息，至少七名蒙面歹徒提前周密策劃，在上周六（3日）闖入酒莊酒窖後關閉警報與監控設備，利用酒莊叉車，將3萬瓶2023年份名酒裝載至兩輛卡車後逃逸，直至員工周一（5日）上班後才發現失竊。

圖為意大利老牌安蒂諾里酒莊（Marchesi Antinori）的熱門產品索拉雅（Solaia），每瓶價格約超過300歐元。（Marchesi Antinori官網圖片）

被盜酒款包括最搶手的索拉雅（Solaia）、天娜（Tignanello）和塔索（Guado al Tasso）等多款頂級名酒，單瓶最便宜售價120至400歐元（約1055至3518港元）起跳，部分更叫價超過數萬歐元一瓶。

圖為位於意大利佛羅倫斯附近的安蒂諾里酒莊（Marchesi Antinori），該酒莊被葡萄園包圍。（Reuters）

酒莊行政總裁Renzo Cotarella坦言：「歹徒準備充分，該案為意大利前所未有規模的名酒盜竊案」，又稱全程途經設有多處監控，對追回贓物抱有信心。

據報道，意大利多家酒莊接連遭遇盜竊，管理層懷疑本案或為同一犯罪集團所為。目前，酒莊已警示客戶，警惕非官方渠道流通的旗下酒品，相關調查正在推進中。