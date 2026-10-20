特朗普：農業部將啟動收割燃料補貼計劃　為農民提供80億美元援助

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月19日（周一）表示，農業部將啟動一項名為「收割燃料補貼計劃」的新項目，為農民提供80億美元的援助，以抵消收割季節的柴油成本。



綜合路透社與《國會山報》（The Hill）報道，特朗普在堪薩斯州的一次中期選舉競選演講中表示，「今晚，我很高興地宣布，農業部將啟動一項新的收割燃料補貼計劃，為我們的農民提供80億美元的援助，以抵消本收割季節的柴油成本。」

2026年10月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）離開白宮前往堪薩斯州前，向媒體發表講話。 （Reuters）

美國農業部發布的消息稱，這筆80億美元的資金將用於向農民發放一筆過款項。農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，該計劃將為「面臨成本上漲和市場動盪的農民提供關鍵支持」。

在伊朗戰爭期間，農業州的共和黨人一直敦促政府採取措施應對高昂的柴油價格。根據美國汽車協會（AAA）的數據，目前柴油的平均價格約為每加侖6.32美元。一年前，柴油的平均價格為每加侖3.63美元。