39歲華裔女子倫敦遭刺斃 細14歲印度男友被判囚28年
撰文：羅保熙
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英國倫敦一名24歲印度男子Deepak Sandhu，2025年因謀殺一名比他年長15歲的華裔女友柯小青（音譯，Xiaoqing Ke），日前被判處28年監禁。控方指，死者身上被刺30多刀。
英國廣播公司（BBC）報道，被告曾就讀於南安普敦索倫特大學（Southampton Solent University）。 2025年，他在南安普敦市的一家妓院結識了39歲的中國籍性工作者柯小青，二人其後發展成戀人關係。
控方指出，死者之後發現被告多次偷取其金錢、手機，甚至扣留死者的護照，且被告聲稱的身份背景亦屬虛假，死者於是提出分手。
被告不甘被分手，多次騷擾柯小青，企圖挽回感情時遭拒後，被告預先購買刀具，於去年12月9日在柯小青的倫敦寓所內，連刺多刀將女方殺害。疑兇之後搭火車前往伯明罕機場，打算逃回印度孟買，但中途被警方拘捕。
報道指，死者育有兩名10多歲的孩子，其家人並未到英國聽審，只透過視像電話見證死者火化。負責本案的御用大律師表示，案件結束後會將死者骨灰交還其在中國的家人。
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