日本旅遊YouTuber帶2幼兒闖阿富汗伊拉克　稱當地比想像安全惹議

據日媒《女性自身》報道，主打帶著3歲與5歲幼童環遊世界的日本旅遊YouTuber「有毅力的Yuri母子行」（ど根性ゆりの母子旅），近日因帶著兩名幼兒前往被日本外務省列為最高危險等級4「撤離勸告」的阿富汗與伊拉克庫爾德斯坦地區，在社群引發軒然大波。



她不僅在當地高調打卡拍照，宣稱「治安好到讓人吃驚、甚至比日本還安全」，更在面對網友質疑時公開反嗆「外務省的資訊根本不可靠，落差大到讓人感動落淚」，甚至鼓吹大家親自去看看，誇張言論隨即引來各界強烈撻伐。

日本外務省海外邦人緊急事態課對此嚴正回應，表示已接獲多宗民眾投訴電話，並已通報當地使館密切注意其動向（編按：事主在10月18日於X發文，稱已經回國）。外務省直言，最高等級4代表隨時面臨恐襲、綁架或交通中斷而受困的極高風險，「自己碰巧平安無事，絕不等於整個地區安全」。雖日本政府無法硬性禁止民眾前往，但為了吸引網絡關注而冒險，一旦發生意外幼童將無辜受害，且政府在戰亂地區的跨國救援極為艱鉅，切勿將個人的僥倖包裝成安全背書。

網友也一面倒痛批：

「根本是把孩子當成賺流量的籌碼」

「出事又要全民買單怪政府不救」

「別把運氣好當成治安好」



輿論普遍譴責，追求旅行的獨特性雖然是個人自由，但帶著毫無防衛能力的幼童涉足險境，絕不是拓展視野，而是拿孩子的生命安全在開玩笑。

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