中國首次對盾構機實施出口管制　印媒憂關鍵基建：高鐵地鐵恐受阻

10月19日，中國商務部、海關總署發佈公告，公佈對盾構機（TBM）等物項實施出口管制的決定。



其中提到，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對掘進機相關物項、步履式挖掘機相關物項、高原型濕噴機相關物項實施出口管制。該公告自2026年11月18日起正式實施。

「盾構機」是建造地鐵、鐵路、公路隧道的利器 點圖看更多相片：

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上述公告引發印度方面的關注。據介紹，隧道掘進機是印度地鐵、公路以及其他主要基礎設施項目所使用的關鍵設備。

印度《今日商業》（Business Today）稱，中國的上述出口管制決定，可能給印度帶來新的不確定性。印度仍高度依賴地下工程機械進口，使得這類項目容易受到國際供應鏈中斷的影響。

據印度《經濟時報》（The Economic Times）10月20日報道，印度中央政府不久將與利益相關方開展討論，研究相關措施，以降低中國上述物項出口管制所產生的影響。

印度官員們表示，中國的相關措施不會造成印度公路建設大規模放緩。他們補充稱，針對這類關鍵設備的本土製造激勵方案已接近最終批准。

2026年7月16日，中國商務部發言人何亞東召開例行記者會。（商務部網站）

但一名印度官員表示，用於這類設備的高負荷發動機、重型起重機、隧道掘進設備的進口可能存在問題，這可能影響一些關鍵項目，包括高鐵項目。

另一名印度官員稱，正在評估這些管制措施的影響。

此前，德國企業就曾因隧道掘進機對印出口受阻，被迫調整生產佈局。

2025年9月，德國駐印度大使阿克曼（Philipp Ackermann）稱，中國海關已攔截了至少三台由德國海瑞克（Herrenknecht AG）公司製造、用於印度基礎設施項目的隧道掘進機。這些器械由海瑞克公司在中國的工廠生產，用於出口到印度。在此之後，海瑞克決定在印度建立生產設施，減少對中國製造業務的依賴。

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中國商務部網站10月19日發佈的上述公告並未列出具體國家，但日本時事通訊社認為，這很可能是針對印度、菲律賓等國。

中國商務部新聞發言人10月19日就盾構機等物項實施出口管制、優化調整挖泥船相關物項出口管制措施答記者問時表示：「此前，我們已經向與中方建立了出口管制對話機制的有關國家和地區作了通報。」

中國商務部新聞發言人指出，此次措施相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中國依法依規實施出口管制措施，符合國際通行做法，更好地維護了國家安全和利益，更好地履行了防擴散等國際義務。中國作為負責任大國，列管或優化調整相關管制措施，體現了堅定維護世界和平與地區穩定的一貫立場。中國政府願與各國一道維護全球產供鏈穩定暢通，中方將依法依規對相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准。同時，中方願通過雙邊出口管制對話交流機制，與相關方就出口管制政策和實踐開展溝通對話，共同積極促進、便利合規貿易。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】