印度歐盟達「最大自貿協議」　應對美國關稅戰與中國出口限制

經過近20年漫長談判，印度與歐盟終於敲定被譽為「史上最大」的自由貿易協議，在全球地緣政治與貿易局勢日益緊張之際，共同創建一個涵蓋20億人口的自貿區。



印度總理莫迪（Narendra Modi）1月27日在新德里舉行的第16屆印度—歐盟峰會上說：「今天，印度與歐洲邁出了重要的一步……這項協議將驅動貿易、投資與創新，同時加強我們之間的戰略關係。它體現了我們塑造穩定、繁榮且面向未來的經濟關係的共同決心。」

印度與歐盟形容，這項自貿協議是「所有協議之母」。莫迪說，協議涵蓋全球經濟總量的25%左右，以及全球三分之一的貿易，將為兩地人民帶來許多機會。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在一份聲明中說：「今天，歐盟與印度共同創造歷史，這將深化世界兩大民主體之間的夥伴關係。我們建立了一個擁有20億人口的自由貿易區，雙方都將從中受益。」

她指出，這項協議也向世界表明，基於規則的合作仍然能夠帶來豐碩成果：「更重要的是，這僅僅是一個開始。我們將以此次成功為基礎，使我們的關係更加牢固。」

這是世界中等強國尋求擴大聯盟關係，以抵禦美國關稅戰與中國出口管制等經濟挑戰的最新例子。

印歐談判跨時19年 半年前加速推進

根據協議，印度將放寬對關鍵歐洲產品的市場準入，對歐盟近97%商品的關稅將降低甚至取消。其中，汽車關稅率將從目前最高的110%逐步降至最低10%，葡萄酒關稅將從150%逐步降至最低20%。目前加工食品的50%關稅則會取消。

預計，到2032年歐盟對印度出口將增加一倍，歐盟企業每年最多可省下40億歐元（約374億港元）關稅支出，並獲得進入印度金融服務和海運運輸市場的優先權。

與此同時，歐盟將在七年內逐步取消或降低對99.5%印度輸歐商品的關稅。莫迪說，印度紡織品、珠寶、皮革製品、服務等多個行業都將從中受惠。

印度與歐盟的貿易談判早在2007年就展開，但後來因圍繞汽車、農業與農產品的分歧而擱置長達九年，直到2022年才重啟。受對美國關稅政策，以及中國壟斷全球製造業和限制關鍵出口的共同擔憂推動，談判在過去六個月加速推進。

德國財長克林拜爾（Lars Klingbeil）對歐盟與印度達成協議表示歡迎，稱這開啟歐洲貿易政策的新篇章。他說：「在動盪時期，我們正有意識地專注於開放、可靠性和強大的夥伴關係。」

印度官員透露，協議的法律審查程序約需五六個月時間完成，協議也須歐洲議會與印度聯邦內閣批准，雙方過後將簽署正式文件。印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）說，印度希望協議能在今年內生效。

這是自去年美國對新德里徵收高額關稅後，印度達成的第四項重大貿易協議。此前，印度同英國、阿曼和新西蘭達成協議。與此同時，歐盟也陸續與印度尼西亞、墨西哥、瑞士，以及由南美國家組成的南方共同市場簽署貿易協議。

專家認為，印度與歐盟達成協議雖是一個重大里程碑，但無法取代印度與美國達成協議的必要性。美國是印度最大出口市場。去年，印美曾積極磋商貿易問題，談判最終破裂。

